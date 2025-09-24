Este es el secreto del mejor rollo de bonito que se come en Gijón El Saúco se impone en el concurso gastronómico: «De momento todo el mundo sale contento», destacan desde la sidrería

El presidente de Divertia, Óliver Suárez; Pablo Sánchez, Victor dos Reis y Carmen Pérez, del restaurante El Saúco y Victor Fernández, gerente de Nortegráfico.

Eva Hernández Gijón Miércoles, 24 de septiembre 2025, 17:20 Comenta Compartir

El mejor rollo de bonito de Gijón se come en el restaurante El Saúco, situado en la calle Valencia. Así lo han decidido esta mañana en el II Concurso de Gijón Bonito que se celebró en el espacio La Rampla. ¿El secreto detrás del plato? «La materia prima», confiesan sus cocineros Víctor dos Reis y Pablo Sánchez.

Esta receta que ellos realizan desde hace ya «muchos años» se caracteriza por la sencillez y la tradición. Y, aunque ahora con este galardón se ha convertido en uno de los secretos mejor guardados por sus creadores, desvelan algunos de los detalles a EL COMERCIO.

Para la receta se necesita «bonito del cantábrico», cebolla, pimiento del piquillo, anchoas, aceitunas y huevo cocido. «Hay que picar muy bien el bonito, junto a los demás ingredientes que tienen que estar también muy finos», señala Sánchez. Después se necesita harina de maíz con huevo crudo para que todo «ligue muy bien». Una vez hecha la mezcla, queda cocinarlo.

«El plato queda bien porque el bonito del Cantábrico que tenemos está muy rico porque la materia prima está muy buena. De esta forma mucho más sencillo», confiesa dos Reis. «De momento todo el mundo sale contento», bromea Sánchez.

No solo es el bonito el mejor secreto guardado. También lo es la salsa que utilizan para amalgarlo todo. «Es una salsa de tomate natural que está hecha por nosotros», señala Sánchez. Una salsa a la que «se puede añadir las espinas del bonito para que le de más sabor», apuntilla.

Además de este premio, el segundo puesto fue para el restaurante Casa Julio, en la calle Río Eo, y el tercer premio para la Sidrería Gijón, en Marqués de San Esteban.