La futura sede del Patronato Deportivo de Gijón se ubicará junto al acceso a Las Mestas por la avenida de Albert Einstein Será un edificio de dos plantas que ocupará una superficie de mil metros cuadrados al sur de la pista de atletismo y costará 3,1 millones

Iván Villar Gijón Lunes, 24 de noviembre 2025, 06:27 Comenta Compartir

La junta rectora del Patronato Deportivo Municipal de Gijón (PDM) prevé dar este lunes el primer paso para la construcción de una nueva sede ... para este organismo, cuyas oficinas administrativas, espacios de almacenamiento, talleres y el Centro de Medicina Deportiva se encuentran dispersos por distintas localizaciones, «lo que genera ineficiencias operativas, duplicidad de recursos y limitaciones de espacio». En la reunión convocada para este lunes se pretenden aprobar los pliegos para licitar la redacción del proyecto de un edificio que se ubicará en los terrenos situados entre la pista de atletismo y la avenida de Albert Einstein, junto al acceso por el sur al complejo deportivo de Las Mestas. El contrato contempla un plazo de cuatro meses para el diseño de las futuras instalaciones del PDM y tiene un presupuesto de 360.000 euros que además de la redacción de los proyectos básico y y de ejecución incluye la futura dirección de las obras. La construcción del edificio se llevaría a cabo entre 2027 y 2028 y se estima para el mismo un coste de 3,1 millones de euros.

El programa de necesidades que el estudio de arquitectura adjudicatario del contrato deberá trasladar al plano habla de un edificio de dos alturas que ocupará en planta una superficie de mil metros cuadrados (50x20). La planta baja se destinará a almacenes y talleres, con al menos cuatro locales dotados con aseos y uno de ellos con comedor y oficina. En la planta superior se ubicarán las oficinas centrales del patronato –incluido el despacho de la concejalía– y las dependencias del Centro de Medicina Deportiva, con espacio para dos médicos, dos enfermeros, sala de exploración y extracciones, espacios para ergometría y ecografía, gimnasio y vestuarios.

