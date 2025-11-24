El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Parcela sobre la que se pretende levantar la futura sede del Patronato Deportivo Municipal. E. C.

La futura sede del Patronato Deportivo de Gijón se ubicará junto al acceso a Las Mestas por la avenida de Albert Einstein

Será un edificio de dos plantas que ocupará una superficie de mil metros cuadrados al sur de la pista de atletismo y costará 3,1 millones

Iván Villar

Iván Villar

Gijón

Lunes, 24 de noviembre 2025, 06:27

Comenta

La junta rectora del Patronato Deportivo Municipal de Gijón (PDM) prevé dar este lunes el primer paso para la construcción de una nueva sede ... para este organismo, cuyas oficinas administrativas, espacios de almacenamiento, talleres y el Centro de Medicina Deportiva se encuentran dispersos por distintas localizaciones, «lo que genera ineficiencias operativas, duplicidad de recursos y limitaciones de espacio». En la reunión convocada para este lunes se pretenden aprobar los pliegos para licitar la redacción del proyecto de un edificio que se ubicará en los terrenos situados entre la pista de atletismo y la avenida de Albert Einstein, junto al acceso por el sur al complejo deportivo de Las Mestas. El contrato contempla un plazo de cuatro meses para el diseño de las futuras instalaciones del PDM y tiene un presupuesto de 360.000 euros que además de la redacción de los proyectos básico y y de ejecución incluye la futura dirección de las obras. La construcción del edificio se llevaría a cabo entre 2027 y 2028 y se estima para el mismo un coste de 3,1 millones de euros.

