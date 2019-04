Seis empresas «que hacen ciudad»

No por conocerse de antemano dejó de ser emocionante para los empresarios recibir el premio que Impulsa les otorgó en el teatro de la Laboral. «Quince años van ya premiando a las empresas que contribuís a construir un proyecto de ciudad. Hay quien dice que es arriesgado apostar, pero apostar por el talento y por nuestros emprendedores no lo es en absoluto», aseguró Fernando Couto, vicealcalde de Gijón, en la gala de entrega.

Mariel Díaz, CEO y cofundadora de Triditive, explicó que «hace unos años, había algunas empresas que no eran competitivas, y gracias a la adopción de nuevas tecnologías ahora están en primera línea». «La agricultura ha sido muy permeable a la tecnología desde siempre y hoy en día podemos esperar que esté a la vanguardia», dijo Jorge Villarrica, socio de SVMAC.

Óscar Cosido, CEO de Virtual Intelligence, incidió en la necesaria adaptación de los formatos culturales. «Las nuevas generaciones necesitan nuevas experiencias, sentirse dentro de las historias». José Blásquiz, presidente de Atox, se acordó de todo su equipo. «Sin ellos nada sería posible. En los últimos años hemos evolucionado de una forma increíble», resaltó.

«No me gusta la tecnología»

Carmen Fernández, socia de Terrain Technologies, advirtió de la importancia de los datos. «Todo evoluciona muy deprisa, y el que no atienda al big data no va a poder crecer». Ramón Coalla, CEO de Coalla, reivindicó su profesión. «A mí no me gusta la tecnología. Nosotros somos tenderos y vamos a seguir siendo tenderos, aunque tengamos que competir con todo el mundo».