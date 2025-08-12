El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El grupo de amigos de Mario, Andrea, Sofía, Fran, Aitana, Marco, Aitana, Abraham, Claudia, Álvaro, Javi, Laura y Clara, de Madrid, comiendo en Cimavilla para coger fuerzas para bajar el Sella. Jesús Manuel Pardo
Semana Grande de Gijón

«Entre bocartes, cachopo y bonito, vamos probando de todo»

Miles de turistas disfrutan la playa, la gastronomía y la música. Unos economizan en casa de amigos, otros ven Gijón más barato que Santander

María Agra

María Agra

Gijón

Martes, 12 de agosto 2025, 07:27

Como cada agosto, Gijón está lleno de visitantes que llegan atraídos por el clima, la gastronomía o la combinación única de mar y montaña. ... Es el caso de la 'súper familia' que forman José Remedios y Ana Gil junto a sus hijos Ana, Candela, Marina, Manuel y Álvaro. Naturales de Valencia y enamorados de Asturias, se hospedan en casa de unos familiares en Pola de Siero –«así podemos ahorrar en el alojamiento»– y han aprovechado estos días para recorrer la región: desde hacer el descenso del Sella en piragua hasta visitar las preciosas playas de Llanes o ir de ruta hacia Covadonga.

