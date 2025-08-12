«Entre bocartes, cachopo y bonito, vamos probando de todo»

Como cada agosto, Gijón está lleno de visitantes que llegan atraídos por el clima, la gastronomía o la combinación única de mar y montaña. ... Es el caso de la 'súper familia' que forman José Remedios y Ana Gil junto a sus hijos Ana, Candela, Marina, Manuel y Álvaro. Naturales de Valencia y enamorados de Asturias, se hospedan en casa de unos familiares en Pola de Siero –«así podemos ahorrar en el alojamiento»– y han aprovechado estos días para recorrer la región: desde hacer el descenso del Sella en piragua hasta visitar las preciosas playas de Llanes o ir de ruta hacia Covadonga.

Como toca economizar, para pasar el día «hacemos bocatas o comidas caseras y la otra en algún restaurante», explicó Gil, quien aseguró que «entre los bocartes, la ternera, el cachopo o el bonito vamos disfrutando de toda la gastronomía». En total, «échale unos 60 euros al día mínimo con todos los que somos», apunta Remedios. Y eso sin contar los «excesos», que de vez en cuando también cae alguno.

Los valencianos valoran mucho «la hospitalidad de la gente» y, sobre todo, que «Gijón es una ciudad que se percibe muy cultural y moderna, de marcar tendencias... Combina lo tradicional, como edificios tan bien mantenidos, con la modernidad del entorno y de acoger a gente muy diversa», destaca Ana Gil. También notan un «aumento del turismo» respecto a visitas anteriores, aunque siguen viendo Asturias como un destino accesible.

«Vamos a la aventura»

Recién llegados de Santiago de Compostela y con Bilbao como siguiente parada, la familia que conforman Pedro, María Eugenia y su hija Elena, de Ceuta, va «de fiesta en fiesta». Arribaron a Gijón este lunes, en pleno 'tour' por el norte peninsular, y estarán hasta este viernes para enlazar sus vacaciones con la Semana Grande de Bilbao, que arranca el sábado. Se alojan en un hotel en el centro y viajan en coche sin un plan cerrado: quieren dejarse llevar por la programación cultural y para ellos el dinero no es una preocupación. «Lo que gastemos, vamos a la aventura», señala Pedro.

Ana, Candela, Marina, Ana Gil, Manuel, José Remedios y Álvaro, de Valencia, disfrutando de la ciudad durante sus vacaciones en familia. Jesús Manuel Pardo Nacho y Belén, con sus hijos Guille y Paula, en uno de sus últimos paseos antes de volver a Madrid. Jesús Manuel Pardo Pedro, su mujer María Eugenia y su hija Elena, de Ceuta, recién llegados para pasar unos días en Gijón. Jesús Manuel Pardo Ambiente distendido en las terrazas de la plaza del Marqués. Jesús Manuel Pardo 1 /

Y mientras unos llegan otros se van. Nacho, Belén y sus hijos Paula y Guille, de Madrid, disfrutaban este lunes de su penúltimo día en la que es su primera estancia en Gijón. «Hemos dedicado la semana a conocer la ciudad más allá de las fiestas, aprovechando en la playa de San Lorenzo, donde nos hemos podido bañar, y ver el Circo del Sol, el Museo del Ferrocarril y el Acuario», apuntó Nacho, quien calcula un gasto de «unos 2.500 euros» para su estancia, incluyendo alojamiento y comidas. Aún así, «los precios son más bajos que en Santander», aplaude.

Otros, como Aitana y su grupo de doce amigos, todos madrileños salvo ella, aprovecharon para vivir las fiestas del verano. «Hemos estado en Piraguas, en el Xirin y este martes hacemos el descenso del Sella». Entre alojamiento y comidas, «en cinco días nos dejaremos 400 euros o más».