Colofón a una Semana Santa «espectacular»

No hubo merienda de hermandad para celebrar el colofón de una exitosa Semana Santa. La Junta Mayor de Cofradías y Hermandades Penitenciales de Gijón ... decidió cancelar la tradicional cita de los cofrades en el Lunes de Pascua en señal de luto y respeto por el fallecimiento del Papa Francisco. Fue un sabor agridulce. Por un lado estaban «muy contentos», porque «notamos que ha habido una progresión a mejor y no esperábamos esa respuesta del público», y por otro pesaba la «tristeza» por «una noticia con la que no contábamos», destacó su presidente, Ignacio Alvargonzález.

Para Juan Antonio Rodríguez-Pládano, hermano mayor de la Santa Vera Cruz, el balance general ha sido «muy positivo» y la acogida «espectacular». «Para nosotros, sentir ese calor de la gente que te arropa, porque se ha visto verdadera devoción en muchos momentos, nos da un espaldarazo muy importante», reconoció a la salida de la eucaristía de acción de gracias que albergó la iglesia de San Pedro, donde colocaron un altar con una vela, una rosa y una imagen del Papa. Fue más complicada para Alejandro Vallaure, maestre del Santo Sepulcro, que vivió las previsiones meteorológicas con preocupación porque «la Semana Santa es estar en la calle», pero que finalmente respiró tranquilo: «Resultó de maravilla». El único 'pero', en el que coincidieron los tres cofrades, fue el tiempo, «muy típico de primavera con esas borrascas que no sabes cuándo te pueden coger», matizó Alvargonzález. Eso sí, todavía hay margen de mejora. Por ejemplo, «unas jornadas gastronómicas, un concurso de escaparates o certámenes de bandas de música de Semana Santa», así como mejorar las imágenes que salen el Domingo de Resurrección, ya que «la Virgen es muy pequeñita y el resucitado podía tener una calidad un poco mejor».

