«Señor Ábalos, solucione el plan de vías ya» Representantes de la práctica totalidad de las asociaciones vecinales de la zona urbana posan con una pancarta reivindicativa junto a los terrenos donde debe construirse la futura estación intermodal. / JOAQUÍN PAÑEDA Las asociaciones vecinales claman por avances en el proyecto ante la visita del ministro | Exigen la ratificación inmediata del nuevo convenio de Gijón al Norte para llevar adelante una obra que beneficiará a todos los barrios MARCO MENÉNDEZ GIJÓN. Domingo, 11 noviembre 2018, 03:50

Hace cuatro años la federación vecinal de la zona urbana impulsó la creación de una plataforma cívica en defensa del plan de vías, «porque el proyecto estaba en el olvido. Nadie se acordaba de él y todo el mundo parecía haberse resignado a tener una estación como la que tenemos ahora», recuerda Tita Caravera, entonces presidenta de la FAV. En este tiempo se han logrado pequeños avances, como la transformación de parte del 'solarón', entonces sembrado de escombros, en un concurrido parque que ha acercado los barrios de Laviada y Poniente. Pero poco más.

Hasta el pasado mes de mayo no se logró que Ayuntamiento, Principado y Ministerio de Fomento se pusieran de acuerdo en los despachos en torno a un nuevo proyecto, que fija como eje central de la actuación la construcción de una estación intermodal en las inmediaciones del Museo del Ferrocarril y contempla tanto el soterramiento de vías hasta el apeadero de La Calzada como la puesta en marcha del metrotrén, ampliando el túnel actual hasta Cabueñes. Desde entonces han pasado ya seis meses y el convenio que debe dar cobertura a esas obras, presupuestadas en 814 millones de euros, sigue sin ser ratificado por el Consejo de Ministros. Ante la incertidumbre que rodea una vez más un plan del que se ha venido hablando en la ciudad en los últimos tres lustros, el movimiento vecinal vuelve a alzar la voz «para lanzar un mensaje muy claro» al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, de cara a la visita que realizará el jueves a la región: «queremos un proyecto, un plazo e inversiones. Solucione el plan de vías ya».

La exigencia llega de todos los barrios, de este a oeste y de norte a sur. Y así lo demostraron ayer en el 'solarón' representantes de la práctica totalidad de las asociaciones que forman parte de la federación vecinal urbana, desde Moreda a Viesques, desde Portuarios a La Guía, desde Poniente a Contrueces, desde La Arena a Nuevo Roces, unidos en la defensa de un proyecto «de ciudad» que entienden que conllevaría beneficios para el día a día de todos los gijoneses y de quienes estudian o trabajan en la ciudad.

En respuesta a un llamamiento realizado por EL COMERCIO, setenta presidentes y miembros de las juntas directivas de las entidades integradas en la FAV acudieron ayer a los terrenos donde se debe desarrollar el esperado plan para levantar una vez más la pancarta que ha presidido estos años las movilizaciones para exigir la revitalización del proyecto, con el lema 'Gijón se mueve para no perder el tren'. Junto a ella, portaban decenas de carteles que plantaron durante unos minutos sobre el césped del 'solarón' y en los que se combinaban mensajes que mostraban un claro hartazgo -'si la obra no comienza esto será una vergüenza', 'quince años perdíos y una estación ensin sentíu', 'todo para Vigo y León y ni un euro para Gijón'- con otros cargados de ironía -'si la estación tarda tanto ya irán los coches volando', 'cuando Gijón tenga metro, será un metro retro'-.

Cerrar una 'herida'

El presidente de la federación vecinal, Adrián Arias, advertía de que «después de dieciséis años los gijoneses ya están cansados de maquetas, proyectos y dibujos y quieren ver realidades». Apuntaba en este sentido que «la hora de las decisiones partidistas está más que pasada y toca activar ya el convenio».

Son muchos los beneficios que debe reportar el plan de vías. Entre ellos, Arias exponía en primer lugar que «cerrará una herida», haciendo referencia a la barrera física que sigue constituyendo para la comunicación entre barrios vecinos la presencia de vías del ferrocarril en superficie. «Gijón sigue partido en dos, y con este proyecto se ganaría en integración, para lograr una ciudad más compacta», señaló. El último planteamiento aprobado por el consejo de administración de Gijón al Norte, que sigue sobre la mesa del ministro a la espera de ratificación, contempla el soterramiento de las vías de la antigua Feve (Gijón-Ferrol y Gijón-Laviana) hasta el polígono de Mora Garay y las de Cercanías y larga distancia hasta el apeadero de La Calzada. Esto, además de facilitar el desdoblamiento de la avenida de Juan Carlos I, permitirá ampliar el parque de Moreda, uniendo este barrio con el de El Polígono.

La segunda gran ventaja será la transformación de la movilidad, que la FAV cree que supondrá una auténtica «revolución». Su presidente pone como ejemplo que con la prolongación y puesta en marcha del túnel del metrotrén habría posibilidad de llegar en Cercanías en menos de media hora desde el Hospital de Cabueñes a la estación de Llamaquique, en el centro de Oviedo, o de desplazarse en unos pocos minutos desde La Calzada hasta la estación proyectada en El Bibio, para acudir a un partido en El Molinón. «Los ejes de desplazamiento van a cambiar, y el centro de movilidad que hoy marcan los autobuses de EMTUSA en la plaza del Humedal se trasladaría al intercambiador que habrá en el entorno de Begoña, que seguramente será uno de los más transitados».

Arias destaca que «la intermodalidad cambiará la vida diaria de los ciudadanos, poniendo Gijón al nivel de otras ciudades como Bilbao, Valencia o Vitoria» y recuerda que el proyecto no solo tendrá impacto en la ciudad, sino en el conjunto del área central de Asturias. «Desbloquear el plan de vías de Gijón supone desbloquear Avilés, Langreo, la variante de Pajares... Y todas las cercanías, porque no puedes apostar por el metrotrén si no apuestas por toda la red. Se mire como se mire, el tren es el transporte del siglo XXI y una ciudad o región que quiera salir adelante no puede dejar de apostar por él».

También el presidente de la asociación de vecinos de El Polígono y presidente del Foro de la Movilidad, Manuel Cañete, consideró «de vital importancia» la ejecución de esta obra desde el punto de vista de la movilidad y la sostenibilidad. «Sabemos que cada día entran en Gijón unas 17.000 personas que vienen a trabajar o estudiar, y esto puede hacer que gran parte de esos movimientos sean en tren», apuntó.

Finalmente la FAV destaca el impacto económico que tendrán la propia obra, «que además de los 800 millones de inversión supondrá durante mucho tiempo un gran número de trabajadores que consumirán en el comercio y la hostelería local», como la puesta en servicio de la futura infraestructura ferroviaria. «Situará a Gijón donde se merece, entre las ciudades más importantes de España. El plan de vías es la solución para situarnos realmente como locomotora de Asturias, y por eso los agentes económicos, sociales y sindicales de la ciudad deben tirar también por él».

