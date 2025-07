Sidra, pastel de cabracho y cachopo: la Princesa Leonor, «encantada» con su comida en Gijón

Jana Suárez Gijón Viernes, 4 de julio 2025, 16:45 Comenta Compartir

Un cumpleaños siempre es motivo de emoción, pero para María Luisa Acera Fernández, que lleva más de cuarenta años al frente de La Casona de Jovellanos, en el barrio de Cimavilla y es un todo un referente de la hostelería, este 3 de julio, en el que cumplía 74 años, no se le olvidará jamás. «Eran cerca de las tres de la tarde cuando vimos entrar por la puerta a la Princesa de Asturias acompañada de su hermana. Nos quedamos mudos, ninguno nos lo podíamos creer», relata Acera a EL COMERCIO. Les sorprendió la visita, pues solo unas horas antes habían recibido una llamada de reserva de dos mesas, una para 14 personas y otra para 4, «pero claro bajo un nombre normal, no el de Leonor», confesaba Acera. En la primera mesa, acompañada de su hermana, y 12 guardiamarinas del buque-escuela 'Juan Sebastián de Elcano' más se ubicó doña Leonor. En la segunda, cuatro guardaespaldas que la acompañaban.

Tenían claro el propósito los comensales: probar la típica comida asturiana y por supuesto, también la sidra, «de la que nos comentaron muchos que no la habían probado jamás y que les había sorprendido y agradado enormemente», relató María Luisa quien recibió, según sus palabras el mejor elogio. «Felicidades María Luisa por tu cumpleaños y por tu comida, en especial por el cachopo pero tengo que decirte que está todo riquísimo».

«Ay hija, dame un beso»

María Luisa Acera se emocionó, como no podía ser de otra manera y sin mediar palabra le dijo a la heredera de la Corona: «Ay hija, dame un beso». A lo que doña Leonor, no dudó y le dijo «Claro que sí». Se fundieron en un gran abrazo y «me dejó darle uno, no, varios besos y abrazos. Es muy muy cariñosa, alegre y simpática. No paraba de reír y de charlar con su hermana y sus compañeros», asevera Acera.

Ciertamente lo que más le gustó a la princesa de Asturias fueron los cachopos. Le sirvieron en la Casona de Jovellanos dos variedades: de jamón y cecina, además de varios entrantes. Entre ellos, calamares, chipirones y pastel de cabracho, de los que «también alabaron muchísimo el sabor».

Destacó también Acera que les encantó la sidra. «Aquí tenemos la de Bernueces. Me dijeron que esta muy fresca y muy rica». Tanto doña Leonor, como su hermana y resto de guardiamarinas dieron buena cuenta de ello. Antes de despedirse, los integrantes de la Casona de Jovellanos se hicieron una foto con las herederas al trono y sus acompañantes y le mostraron la fotografía que luce con orgullo el restaurante en la que «aparecen sus abuelos, don Juan Carlos y doña Sofía hace 22 años. Además le mostré otra que tenemos con su madre y una amiga».

«No pude haber tenido mejor cumpleaños. Aún estoy emocionada. Doble regalo, la visita de la princesa y que me homenajearon en el programa 'La Copa de Escanciadores de la TPA», finaliza su relato para este periódico María Luisa no sin antes aclarar una cosa. «Quiero dejar claro que no pidió ningún trato especial, fue encantadora y para mí ha sido todo un honor. Va ser una reina excepcional porque es encantadora».