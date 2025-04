La sidra, una experiencia para vivir, más allá del culín

Leticia González Gijón Martes, 1 de abril 2025, 20:48 Comenta Compartir

Conseguir la perdurabilidad de la sidra, no solo en el paladar, sino en la memoria sensorial de quienes beben un culín, es en esencia la premisa que persigue esta innovadora iniciativa destinada a potenciar las experiencias turísticas asociadas a la misma.

Más de una docena de lagares, alojamientos rurales, sidrerías, viveros y pomaradas asociados al Club Sidraturismo Asturias, participaron en Gijón en una acción formativa en marketing y emprendimiento enmarcada dentro del proyecto 'Rutas de la sidra de España'. Un programa pionero que une a Asturias, Galicia y País Vasco, con el objetivo común de impulsar la cultura sidrera que estas comparten.

«Hemos propiciado la participación de diversas empresas y profesionales, tanto del ámbito turístico como del de la elaboración del zumo de manzana, tratando de generar sinergias, intercambio de conocimientos y vivencias, haciendo que nuestros talleres sean más diversos y participativos», explicó Lorena Alonso, técnica responsable del citado club, durante el acto de bienvenida al evento celebrado en Parque Tecnológico de Gijón.

El proceso formativo, completado con diversos cursos y píldoras on line, corrió a cargo del experto en marketing y comunicación, Sergio Martínez-Berriobeña, director general de Commercial Criterio, consultora designada para impartir dicha formación. Con varios años de experiencia en el sector vitivinícola, el bilbaíno aseguraba, «mi principal cometido es trasladar a mis discentes la importancia de introducir al cliente en una experiencia que vaya más allá de un simple trago, es decir, transmitir un aroma, el sonido que acompaña a cada gesto, la historia no escrita que reside en cualquier producto extraído de la tierra», detalló con entusiasmo el enólogo especializado en neuromarketing. Seguidamente, animó a «que toquen, que respiren, que olisqueen, que escuchen, que reconozcan el origen de cuanto degustan; lo que no se siente no se recuerda».

Impulsar el negocio

Entre las personas participantes se encontraba la joven Danka Rodríguez, del Llagar Herminio. Confesaba que su mayor expectativa estaba en «adquirir nuevos conocimientos e ideas innovadoras que poder desarrollar, a fin de impulsar el negocio», aunque aseguró que «este modelo no nos pilla de nuevas, pues ya llevamos un tiempo ofreciendo una serie de experiencias más allá de la cata; si coincide en época de elaboración, presencian todo el proceso en las prensas. Me gusta invitarles a escanciar directamente desde el tonel; que se mojen bien las manos», resaltando el valor añadido que aporta al producto el hecho de despertar las emociones de quienes lo saborean. En ese sentido ve positiva la iniciativa y anima a que otros lagareros se sumen a la misma en futuras convocatorias.

Desde Quintes llegaba Gerardo Izquierdo, gerente de El Pilpayo Turismo Rural, involucrado en el fomento de nuestro acervo cultural, «todo lo que sea adquirir una base de formación para promover la cultura sidrera desde nuestros establecimientos, es bien recibido». El maliayo confesaba sentirse más autorizado y responsable si cabe a la hora de transmitir estos valores, al estar el suyo enmarcado en la Comarca de la Sidra.

«Aunque ya veníamos desarrollando acciones similares con anterioridad, somos conscientes del tirón que aporta la reciente declaración de la cultura sidrera Patrimonio Cultural Inmaterial», celebraba Alonso.