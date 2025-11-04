«Siempre faltan cosas, pero son unos presupuestos repartidos»

Jana Suárez Gijón Martes, 4 de noviembre 2025, 22:55 Comenta Compartir

La ronda de presentación del proyecto presupuestario para 2026 arrancó ayer en los Consejos de Distrito Este y Sur. De «ilusionante y equilibrado» calificó las cuentas el edil de Infraestructuras, Gilberto Villoria, quien se encargó, junto a la edil forista María Mitre y los concejales populares Abel Junquera y Rodrigo Pintueles, de trasladarles a los vecinos las claves. «Los proyectos previstos son fruto del diálogo y del consenso», remarcó Junquera. La inversión total asciende a 430,9 millones –el resultado de sumar a los 309,9 del Ayuntamiento lo destinado a empresas municipales y organismos autónomos–. «También vamos a regenerar diferentes espacios verdes para mejorar el entorno de estos distritos gracias a la reposición de arbolado, vegetación, mobiliario, pasarelas o pavimentos», destacó por su parte el edil de Medio Ambiente.

En la reunión mantenida con los vecinos del Consejo del Distrito Este destacaron las inversiones destinadas al Hogar del Productor de Ceares (1,2 millones de euros), el carril bici de Albert Einstein con la carretera de Villaviciosa (250.000 euros), el refuerzo estructural de El Molinón (450.000 euros) y la reforma del patio central del antiguo cuartel y del anfiteatro del Centro Municipal Integrado de El Coto (260.000 euros). Coinciden las asociaciones vecinales de La Arena, La Cruz de Ceares, Esto ye Ciares y El Coto, consultadas por EL COMERCIO, en que «son partidas correctas aunque siempre faltan cosas. Las analizaremos y seguiremos demandando soluciones para asuntos que quedan abiertos a mejora», admitieron a este periódico.

En el otro consejo con los vecinos del distrito Sur se destacaron actuaciones previstas como la reforma del Albergue Covadonga (1,2 millones de euros), el parque de Avelino Vidal (250.000 euros), el centro de proximidad de Nuevo Roces (400.000 euros) y la construcción de una pista polideportiva en Roces (333.333 euros). «Acelerar las ayudas a la rehabilitación de fachadas y mejoras en la iluminación de varias calles» fueron algunas de las peticiones más repetidas por las asociaciones vecinales del distrito Sur.