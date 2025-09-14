Un siglo de tradición sidrera Trabanco recopila en un libro los 100 años de historia de su llagar y el Chaflán se despide tras décadas escanciando

Simpatizantes de la asociación Amigos del Cava y de la Sidra Brut DO, de visita en la Mariña Lucense.

Carmen del Soto Gijón Domingo, 14 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Dentro del programa para festejar su centenario, el llagar Trabanco incluyó la edición de un libro que recoge la historia de esta familia de Lavandera que ya alcanza la cuarta generación elaborando y vendiendo sidra. El evento tuvo lugar en El Túnel, un ejemplo de aprovechamiento al haberse habilitado un viejo túnel de ferrocarril en desuso como llagar, y contó con la asistencia de proveedores, empleados y compañeros del sector, junto al pleno famliar.

Víctor 'Chafán' -de rayas- y amigos cercanos en el cierre de la sidrería. Samuel Trabanco, con sus dos hijas, Eva y Yolanda, ya incorporadas a la empresa familiar. Paula Marcos, Milín Trabanco, Daniel Campos, José Mayu y Emilio Trabanco en el llagar El Túnel, donde fue presentado el libro. Jairo Villar, con sus padres Mabel Río y Julio Miguel Villar y su amigo Pelayo Huerta, de vermú en La Casona. En el centro, Joaquín Miranda, presidente del Grupo, con Lisardo Argüelles 'Grupista Ejemplar' y varios miembros de la junta directiva. 1 /

El periodista Pachi Poncela, autor del libro, guió su presentación mediante un diálogo mantenido con Samuel Trabanco, como cabeza visible de la familia, y otros miembros de la misma, con especial atención a los jóvenes, que ya representan la cuarta generación, y a la labor de las mujeres en la empresa. Un relevo que parece estar asegurado con las cinco niñas que ya dan sus primeros pasos como quinta generación.

No ha llegado al siglo, pero, 58 años de existencia certifican que otro negocio familiar, la sidrería Chaflán, pasará a la historia de la hostelería gijonesa. Desde que se anunciase su cierre, Víctor Fernández, que está al frente del establecimiento, no ha parado de recibir visitas de multitud de clientes forjados a lo largo de estas décadas. Para despedirse de él y de su madre, la encantadora y gran cocinera Lucinda Álvarez, que junto a su nuera Lola han dado de comer al personal. Sin olvidar a Ángel Fernández, padre de Víctor, ya fallecido, que inculcó a su hijo la cultura de la sidra y del escanciado.

Del Cava a Lugo

Miembros de la asociación Amigos del Cava y Sidra Brut DO y simpatizantes de la misma se desplazaron a la Mariña Lucense, en una jornada de turismo y convivencia donde la gastronomía fue objetivo principal. Con su presidente Juan Carnicero al frente y el gastrónomo Carlos Guardado como guía, la expedición hizo su primera parada en el Bar Salas, en El Franco, donde fue recibida por sus taberneros Jose y Marina. Tras un paseo por San Ciprián, ya en Lugo, se dio cuenta de un menú marinero en el restaurante O Almacén. Rematado con una queimada y sus conjuros a cargo de Fernando Blas, queimador oficial de Galicia. Para finalizar con una visita a la fábrica de Sargadelos y su entorno.

La actividad festiva en Gijón, muy marcada el pasado fin de semana con celebraciones multitudinarias en el Grupo Covadonga y en Cimadevilla, principalmente, han continuado hasta hoy mismo en el barrio alto. Con conciertos en sus plazas como el que disfrutaron en la Cuesta del Cholo el administrador de fincas Nacho Gómez y sus amigas, para celebrar su cumpleaños; y Julio Miguel Villar, muy vinculado a la actividad musical gijonesa, de vermuteo con su familia en La Casona.

Temas

Barras y estrellas