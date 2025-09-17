Simulacro de incendio en el centro de salud de El Llano, en Gijón: evacúan a dos heridos y 250 personas en solo 11 minutos El ejercicio de emergencias puso a prueba el nuevo plan de autoprotección y la coordinación entre sanitarios, bomberos y Policía Local, con una primera evaluación «muy positiva»

Los bomberos y el SAMU intervienen een el smulacro de incendios realizado este miércoles en el centro de salud de El Llano.

María Agra Gijón Miércoles, 17 de septiembre 2025, 16:00 Compartir

Once minutos desde que sonó la primera alarma. Ese fue el tiempo que tardaron en llegar los bomberos al centro de salud de El Llano, en Gijón, para intervenir en el simulacro de emergencias que se llevó a cabo este miércoles para poner a prueba el nuevo plan de autoprotección del equipamiento, recién actualizado ante riesgos imprevistos que requieran una intervención urgente.

Era un día como cualquier otro y todo estaba funcionando con normalidad: citas con el médico de cabecera, curas en enfermería y pacientes que esperaban su turno para ser atendidos. Pasaban ocho minutos de las diez y media de la mañana cuando, de pronto, se originaron dos puntos de humo: uno en una sala de espera y otro en una consulta. A partir de ahí, todo sucedió muy rápido.

Muchos pacientes comenzaron a desalojar el centro sanitario por su propio pie, estimulados por el sonido de la alarma, mientras otros eran evacuados por los profesionales. En ese momento había unas 250 personas en el interior, entre usuarios y profesionales. A los cuatro minutos de haber empezado a sonar la alarma, cuando el reloj marcaba las 10.42 horas, el centro ya estaba completamente vacío, salvo por dos pacientes simulados con dificultad de movilidad e intoxicación por humo que permanecían en su interior a la espera de la llegada de los servicios de emergencias.

¿«Van a poner una bomba?»

«¿Qué pasa? ¿Van a poner una bomba?», se preguntaba Anabel, una paciente visiblemente nerviosa que se encontraba en consulta cuando comenzó el simulacro. «Esto nunca me ha pasado en todos los años que llevo viviendo aquí. Estaba en la sala de la enfermera y simplemente me dijo que saliera y que ahora me explicaba, pero tengo que volver porque también tengo cita con la médica», relató.

Pasaron otros seis minutos hasta que llegaron los bomberos, que desplegaron un dispositivo de intervención en el centro mientras la Policía Local se encargaba de regular el tráfico y velar por la seguridad ciudadana en el entorno. Eran las 10.49 horas. El SAMU, por su parte, atendió y trasladó a los heridos simulados y coordinó las actuaciones con los equipos internos del centro sanitario.

Tiempos «muy correctos»

«Los tiempos de la llegada de los efectivos han sido muy correctos, aunque en una situación real hubieran sido mucho menores», apuntó la gerente del área sanitaria V, María Luisa Sánchez, para quien el simulacro deja «una primera evaluación muy positiva». Este ejercicio forma parte del plan estratégico del área V para reforzar la seguridad integral de usuarios, profesionales e instalaciones y, al mismo tiempo, sirve a los bomberos para «trabajar la coordinación con la Policía y los servicios sanitarios en una intervención real», destacó Javier Álvarez Villazón, jefe de Bomberos.

La prueba permitió evaluar la capacidad de respuesta y coordinación de los profesionales ante una situación de emergencia, fortalecer la cooperación con los cuerpos de seguridad y detectar áreas de mejora.