El socialista Tuero pone en duda la existencia del expendiente de cesión de la franja de Naval Gijón

Una enmienda a la totalidad fue lo que hizo este martes el concejal socialista José Ramón Tuero respecto a la postura municipal en el conflicto entre el Ayuntamiento y el Puerto de Gijón por la cesión pendiente de la franja litoral de Naval Azul. En una entrevista en Onda Cero, llegó a poner en duda que la Autoridad Portuaria de Gijón haya comprometido en algún momento la cesión de esos terrenos como parte de la operación de compra de la parcela de los antiguos astilleros. «Hay un compromiso verbal y por escrito de Laureano Lourido, pero el expediente no está acabado o ni siquiera iniciado», llegó a decir.

Incluso negó la existencia del expediente de cesión, que según afirmó el sábado la alcaldesa llegó con el visto bueno vinculante de Patrimonio del Estado el pasado 12 de febrero al seno de la Autoridad Portuaria, por lo que solo quedaría pendiente formalizar la cesión.

«Carmen Moriyón no es de fiar y se está columpiando en esto. Me fío mucho más de Nieves Roqueñí y de José Luis Barettino que de Lourido, que por cierto perdió 160 mil toneladas de carbón», afirmó Tuero. «Entendemos que de la compra no hay nada que decir, aunque no nos pareció acertada, pero la cesión tiene unos pasos burocráticos que no están hechos», insistió.