La Sociedad Cultural Gijonesa estará «vigilante» con los plazos del Piñole

La Sociedad Cultural Gijonesa abrió este miércoles la ronda de reuniones que ha programado el gobierno local para explicar a los colectivos y asociaciones culturales ... de Gijón sus planes respecto a la colección de Nicanor Piñole. En este primer encuentro, que tuvo lugar en la sede de la Concejalía de Cultura, en el Antiguo Instituto, participaron por parte municipal además de su titular, Montserrat López Moro, y el director de la Fundación Municipal de Cultura, Aitor Martínez Valdajos, el concejal de Insfraestructuras Urbanas y Rurales, Gilberto Villoria, y la directora general de Infraestructuras, María López Castro.

Al término del encuentro, el presidente de la Sociedad Cultural Gijonesa, Pedro Roldán, se mostró satisfecho con las explicaciones recibidas por parte de los responsables municipales. Aseguró que su colectivo está «de acuerdo» con el recorrido propuesto por Cultura para el legado del pintor gijonés, con su paso por el Palacio Revillagigedo antes de recalar en su nueva ubicación junto a Tabacalera. «Eso sí, todo si se cumplen los plazos, algo sobre lo que estaremos vigilantes», aseguró.

También consideró un «hito» la futura muestra en el Revillagigedo. «La ciudad gana porque es una exposición en un espacio mejor y más adecuado que el actual, además dará cabida a más obras y luego ya se ubicará en un espacio exclusivo y del siglo XXI», argumentó. «Nos han garantizado que antes de sacar la obra del museo habrá una garantía del cumplimiento de los plazos y, por tanto, confiamos en que así sea», añadió Roldán.

Hoy, Ateneo Jovellanos

El Ateneo Jovellanos tomará hoy el relevo en la ronda informativa y en las próximas semanas lo harán las asociaciones de galeristas de Gijón y Asturias, la de Artistas Plásticos Visuales, la Asociación Cultural Gesto, el Ateneo Obrero, los Amigos de los Museos Arqueológicos, el Instituto de Arte Contemporáneo, la Fundación Alvargonzález y la Federación de Asociaciones Vecinales. La Comisión de seguimiento del legado deNicanor Piñole cerrará la ronda.