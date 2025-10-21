Los sondeos en el paseo del Muro de San Lorenzo de Gijón comenzarán en noviembre

El Ayuntamiento de Gijón y la empresa adjudicataria del estudio geotécnico y de viabilidad para el soterramiento del tráfico en el Muro de San Lorenzo ... ya se han puesto manos a la obra para planificar los trabajos a llevar a cabo próximamente. Este lunes tuvo lugar la primera reunión técnica entre técnicos de ambas partes, tras la que el Ayuntamiento informó de que los sondeos comenzarán la primera semana de noviembre, con el objetivo de que hayan terminado a finales de año.

La empresa Instrumentación Geotécnica y Estructural iniciará los trabajos en la zona del puente del Piles, que se prolongarán hasta el martillo de Capua siguiendo el margen de la línea de edificios. Para ello, se empleará una máquina de sondeos y otra de penetrómetros. Según informó el Consistorio, el proyecto incluye un total de 20 sondeos, cada uno de los cuáles ocupará de 3 a 4 días, con una penetración estimada de 25 metros. Con esta planificación, el estudio cubrirá un total de 500 metros lineales y, con el propósito de lograr el mayor detalle posible en los resultados, el planteamiento pasa por penetrar hasta encontrar roca y profundizar a partir de ahí entre 3 o 4 metros.

Estas labores incluirán también un estudio geofísico que consta de unos electrodos en superficie y unos geófonos que servirán para detectar fallas, oquedades y cambios litológicos. El Ayuntamiento asegura, en su comunicado, que «en todos estos trabajos se va a priorizar el descanso de los vecinos».

Una vez concluido el trabajo sobre el terrenos, la Concejalía de Infraestructuras Urbanas y Rurales, dirigida por Gilberto Villoria, espera disponer a finales de febrero del estudio y las conclusiones, así como de las propuestas técnicas para el soterramiento del tráfico con estimaciones de coste para cada una de ellas.

Críticas de Pelayo Barcia

El concejal de Tráfico, Movilidad y Transporte Público, Pelayo Barcia, aprovechó ayer la publicación en EL COMERCIO del inicio del plazo para realizar los sondeos para recordar, a través de las redes sociales, que la propuesta con la que Foro concurrió a las pasadas elecciones comprendía un soterramiento desde las inmediaciones de El Molinón para conectar con la rotonda de La Guía. «En caso de llevarse a cabo, el objetivo es ganar zonas peatonales y facilitar el tráfico, para lo que debe soterrarse la circulación en las áreas de mayor potencial de uso peatonal y conectar con la principal entrada y salida de la ciudad en esta zona», argumentó el edil.

«Por este motivo, situar el 'portal este' a la altura de la rotonda de la avenida de Castilla supondría perder la zona menos sombría del paso del Muro y no resolvería ningún problema de tráfico, ya que los vehículos seguirían encontrándose con las mismas dificultades existentes», argumentó. Barcia aprovechó para recordar «los tres imprescindibles» de este proyecto. Estos son, para el edil forista, el soterramiento contectado directamente con la rotonda de La Guía a través del fondo norte de El Molinón, que permita la construcción de un parking y que el túnel tenga una entrada y salida a la altura de la avenida de Menéndez Pelayo.