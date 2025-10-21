El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Infografía del proyecto de soterramiento de tráfico desde El Molinón hasta el martillo de Capua del programa electoral de Foro Asturias a las elecciones municipales de 2023. E. C.

Los sondeos en el paseo del Muro de San Lorenzo de Gijón comenzarán en noviembre

Los trabajos incluyen 20 sondeos a 25 metros de profundidad, que irán desde la zona del Piles al 'martillo' de Capua

Carlos Amado

Carlos Amado

Gijón

Martes, 21 de octubre 2025, 06:39

El Ayuntamiento de Gijón y la empresa adjudicataria del estudio geotécnico y de viabilidad para el soterramiento del tráfico en el Muro de San Lorenzo ... ya se han puesto manos a la obra para planificar los trabajos a llevar a cabo próximamente. Este lunes tuvo lugar la primera reunión técnica entre técnicos de ambas partes, tras la que el Ayuntamiento informó de que los sondeos comenzarán la primera semana de noviembre, con el objetivo de que hayan terminado a finales de año.

