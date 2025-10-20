Cuatro meses para conocer la viabilidad de soterrar el tráfico en El Muro, en Gijón

Este lunes comienza el plazo de cuatro meses que tiene la empresa Instrumentación Geotécnica y Estructural, adjudicataria del contrato para la redacción del estudio geotécnico ... y de viabilidad para el soterramiento del tráfico en el Muro de San Lorenzo de Gijón para presentar sus conclusiones. Para ello, el contrato obliga a analizar el estado y composición del subsuelo «al menos» en 37 emplazamientos, mediante dos técnicas diferentes, que se prolongan a ambos lados de la calzada desde la avenida de Castilla hasta Eladio Carreño.

En veinte de estos puntos habrá que realizar sondeos a rotación –una perforación con una herramienta cortante giratoria que permite obtener como muestra un testigo con las distintas capas y materiales que componen el suelo y el subsuelo– y en otros 17 se harán ensayos de penetración que permitan determinar, mediante golpeos, la dureza y resistencia del terreno en diferentes niveles, hasta llegar a una profundidad de diez metros bajo tierra.

Ya en el laboratorio, habrá que analizar granulometría, humedad natural de los materiales, «agresividad del suelo frente al hormigón» y, en definitiva, la información necesaria para elaborar un estudio geotécnico que sirva de base para un estudio de viabilidad que debe mostrar qué trazado sería técnicamente posible para un vial soterrado, qué dimensiones podría alcanzar y si es factible incluir en el proyecto un aparcamiento subterráneo.

También se determinará las posibles afecciones al nivel freático, a la hidrología de la zona y a las estructuras de las edificaciones colindantes. Los trabajos permitirá conocer en detalle la composición del terreno, qué obra es posible hacer ahí y cuánto costaría. Pero aún habrá que esperar varios días para ver las máquinas realizando los sondeos por el Muro de San Lorenzo, puesto que los responsables de la adjudicataria se reunirán hoy con técnicos municipales para ultimar los preparativos para unos trabajos que no afectarán al tráfico rodado.

La empresa tiene cuatro meses para la redacción de ambos estudios, el geotécnico y el de viabilidad, para lo que cuenta con un presupuesto de 132.337 euros. Por tanto, será a finales de febrero de 2026 cuando se conozcan los detalles de lo que supondría acometer esta obra, uno de los principales compromisos de campaña de Foro pero ante la que su socio de gobierno, el PP, siempre se ha mostrado reticente, y que cuenta con la oposición del PSOE. «Lo que haremos este mandato es definir el proyecto, los plazos y la financiación. Seguimos creyendo que es la mejor solución, pero el compromiso en nuestro acuerdo con el PP era analizar si es viable», recordó Carmen Moriyón en una entrevista con EL COMERCIO.