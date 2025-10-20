El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Tramo del Muro donde se realizarán los sondeos para estudiar el posible soterramiento del tráfico. J. M. Pardo

Cuatro meses para conocer la viabilidad de soterrar el tráfico en El Muro, en Gijón

La empresa adjudicataria afronta ya la realización de sondeos entre la avenida de Castilla y la calle de Eladio Carreño

Carlos Amado

Carlos Amado

Gijón

Lunes, 20 de octubre 2025, 07:11

Este lunes comienza el plazo de cuatro meses que tiene la empresa Instrumentación Geotécnica y Estructural, adjudicataria del contrato para la redacción del estudio geotécnico ... y de viabilidad para el soterramiento del tráfico en el Muro de San Lorenzo de Gijón para presentar sus conclusiones. Para ello, el contrato obliga a analizar el estado y composición del subsuelo «al menos» en 37 emplazamientos, mediante dos técnicas diferentes, que se prolongan a ambos lados de la calzada desde la avenida de Castilla hasta Eladio Carreño.

