El Sporting amenaza con querellas a quienes le vinculan con grupos ultra Acto celebrado el martes en el que el Observatorio contra la Violencia acusó al club rojiblanco de connivencia con colectivos ultra. / J. PAÑEDA «Somos una institución que nada tiene que ver con ideologías de extrema derecha ni con pensamientos radicales de extrema izquierda» M. MORO / O. S. GIJÓN. Jueves, 3 octubre 2019, 02:57

El Real Sporting de Gijón salió ayer al paso, mediante un comunicado oficial, de las acusaciones de connivencia con el grupo de aficionados radicales, Ultra Boys, que han vuelto a salir a la luz por las conclusiones del informe elaborado por el Observatorio contra la Violencia, el Racismo y la Intolerancia. Y no solo eso, sino que la entidad rojiblanca se reserva «el derecho a emprender las acciones judiciales civiles y/o penales que correspondan contra todos aquellos que atenten contra el honor y el buen nombre de esta centenaria institución». Todo ello como respuesta a lo que considera «falacias y mentiras» de portavoces de una plataforma de asociaciones privadas en su gran mayoría de tendencia política extrema izquierda».

En su comunicado, la entidad rojiblanca se define como «institución que nada tiene que ver con ideologías de extrema derecha como afirman dichos señores, pero tampoco tiene nada que ver con pensamientos opuestos y radicales de extrema izquierda, ni de ningún signo político. Nuestros casi 115 años de vida así lo atestiguan, y los únicos valores que defendemos y hemos defendido a lo largo de la historia son los vinculados al deporte en general y al fútbol en particular».

También anuncia que no va a volver a reunirse con representantes de la referida plataforma, pues el club entiende que «no debemos participar de un 'montaje' cuyos fines y objetivos no dejan de ser mayormente políticos, para beneficio de personas con intereses particulares ajenos al interés de la ciudad». La entidad rojiblanca asegura que, a pesar de que se lo trasladaron en distintas reuniones a sus miembros, el Observatorio «sigue sin querer conocer la normativa aplicable en la relación club-aficionado, la normativa de prevención contra la violencia aplicable a la actividad que desarrolla el club, el grado de cumplimiento del Sporting respecto de las referidas medidas de prevención y corrección no solo con la Liga Profesional de la que participa, sino con la normativa estatal y autonómica competente, y en definitiva de toda la legislación deportiva vigente».

El Sporting afea asimismo a los autores del informe «la obsesión del citado Observatorio con esta entidad, obviando desde su constitución cualquier otra alusión a actos violentos o intolerantes que se han producido en la ciudad y en según qué campos de fútbol de Gijón, actos violentos en los que han sido agredidos agentes del Cuerpo Nacional de Policía y actos violentos entre grupos okupas de la ciudad, entre otros».

Insiste en que «ha mantenido siempre la más diligente actitud hacia el cumplimiento de normas sobre violencia deportiva, implementando en su día medidas electrónicas y controles de accesos novedosos (entrada biométrica a la grada de animación) para evitar cualquier tipo de incidente». Prueba de ello, argumenta, es que «la Liga de Fútbol Profesional premió al Real Sporting de Gijón en la pasada temporada como la mejor afición local por el trato que se dispensó en El Molinón-Enrique Castro Quini a las aficiones visitantes, sin amonestar a la grada de animación local en toda la temporada».

«Cumplimiento ejemplar»

Reitera que «cumple escrupulosamente con el Art. 3.2.h) de la Ley 19/2007, que establece como obligación correspondiente al organizador del evento deportivo 'no proporcionar ni facilitar a las personas o grupos de seguidores que hayan incurrido en las conductas definidas en los apartados primero y segundo del artículo 2 de la presente Ley, medios de transporte, locales, subvenciones, entradas gratuitas, descuentos, publicidad o difusión o cualquier otro tipo de promoción o apoyo de sus actividades'». «No existe la más mínima duda por parte de los organismos deportivos, administrativos y de Seguridad competentes en materia deportiva del cumplimiento ejemplar por parte del Real Sporting de dicho precepto, ni por supuesto existe sanción alguna impuesta a esta entidad por su incumplimiento», defiende.

Por su parte, el comisario jefe de la Policía Nacional, Dámaso Colunga, subrayó ayer que «la violencia en torno al fútbol no es un problema de gravedad en la ciudad». «Cuando surge algún incidente se ataja. No se persigue ideología, se persigue la violencia en el deporte, sea de la índole que sea», concluyó.