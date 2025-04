El suelo de Naval Gijón prepara su apertura a la ciudad, pendiente de la decisión del Puerto

Otoño es la fecha que maneja el Ayuntamiento para que los gijoneses puedan estar paseando por los terrenos de los antiguos astilleros de Naval Gijón ... , recuperando para la ciudadanía un frente marítimo que durante décadas ha tenido vetado por su dedicación a la construcción naval. En los próximos días finalizarán los trabajos de limpieza y desbroce para eliminar la maleza y plumeros de la pampa que pueblan esta gigantesca explanada. Y las concejalías de Urbanismo e Infraestructuras han conformado ya un grupo técnico que diseñará el acondicionamiento provisional de los suelos para, «al estilo del 'solarón'», habilitar zonas verdes, zonas estanciales y zonas de paseo en un espacio de casi 30.000 cuadrados que tendrá acceso y salida por la calle Palafox –detrás de la capilla de San Esteban del Mar– y la travesía del Mar –junto al 'Tallerón'–. Se extenderá una costra de tierra que permita sembrar césped, se crearán redes de drenaje y de alumbrado... Y la idea es empezar con todo este trabajo en la segunda mitad del verano.

Planes municipales para el futuro área empresarial del Naval Azul. Plataforma para actividades náuticas prevista en Coruña y que el Puerto de Gijón quiere copiar en Naval Azul. 1 /

Provisionalidad hasta 2028

La actuación se financiará con cargo a los 600.000 euros que venían en el presupuesto municipal para la construcción de un paseo marítimo desde el Acuario hasta el 'Tallerón'. Este acondicionamiento provisional se mantendrá hasta que se puedan urbanizar ya de forma definitiva los terrenos para la transformación de este área en un polo empresarial dedicado a la economía azul. Los plazos que se manejan son de dos años (2027) para la aprobación del plan especial que definirá la ordenación de la zona –parcelación, ubicación de los diferentes usos, volúmenes edificatorios...– y de tres años (2028) para el proyecto de urbanización que reflejará los viales, las zonas verdes, las redes de saneamiento y de servicios y demás elementos que conformarán la nueva imagen de la fachada oeste del litoral gijonés.

Tanto los trabajos de desbroce iniciados hace unos días como el acondicionamiento de la explanada que dará comienzo en verano tienen dos límites claramente marcados, a la espera de acontecimientos. Por el sur, la valla que delimita los 21.188 metros cuadrados y las naves que todavía son propiedad de Pymar y que siguen siendo objeto de negociación por parte del Ayuntamiento. Y por el norte, la franja litoral de nueve metros de ancho (con una superficie total de 3.848 metros cuadrados) que el Puerto se había comprometido a ceder gratuitamente a la ciudad para la construcción de un nuevo paseo costero. De momento, no se tocará de ella ni una hierba, aunque con la confianza de poder sumarla pronto al resto de los terrenos.

Como adelantó EL COMERCIO, la nueva dirección del Puerto es partidaria de conservar la titularidad de esta parte del suelo de Naval Gijón , con el objetivo de hacerse cargo de su desarrollo con planes como la construcción de una zona dedicada a los deportes náuticos inspirada en la que la Xunta de Galicia y el Puerto de La Coruña acaban de empezar a construir en el litoral de la ciudad gallega. El Ayuntamiento confía, sin embargo, en que en la próxima reunión del consejo de administración de la Autoridad Portuaria, que debería celebrarse este mes, la cesión cubra su último trámite, «formalizando el papel que queda». Fuentes del gobierno municipal insisten en que «la cesión de esa franja es firme, y ahora tiene que aclararse el Puerto. Vamos a esperar a que también lo vean así de claro».

Un informe «contundente»

En ese consejo, el Ayuntamiento parte con una posición minoritaria, con una única representante –la alcaldesa–, frente a al menos ocho representantes de administraciones socialistas –la propia presidencia del Puerto, el Principado y la Administración General del Estado–, que salvo sorpresa se alinearán con la postura de la dirección portuaria. También hay consejeros en representación de entidades como la Fade o la Cámara de Comercio, cuyo presidente, Félix Baragaño, instaba ayer a ambas partes a «llegar a un acuerdo para que la decisión que se tome permita actuar y poner esa franja al servicio de los ciudadanos lo antes posible».

Sobre la mesa, dos opciones: que el consejo de administración acuerde formalizar de manera definitiva esa cesión «o que el asunto se vaya al Ministerio de Hacienda para que decida». Lo que por el momento no está sobre la mesa es la vía judicial, ante el convencimiento de que «la decisión de va a completar». El gobierno municipal basa su postura en un «contundente» informe jurídico de la Secretaría General del Ayuntamiento que aún no ha sido trasladado al Puerto. «Lo haremos cuando haya una solicitud formal, que por el momento no nos consta». Sí ha pedido ya ese informe el grupo municipal socialista, «al que se le dará dentro del plazo que tenemos para ello, pero primero tiene que tenerlo el Puerto».