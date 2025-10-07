Así suena el 'Asturias, Patria Querida' en Japón Los japoneses aplauden a la banda de gaitas Villa de Gijón durante su actuación en la Expo Universal de Osaka 2025

Eva Hernández Gijón Martes, 7 de octubre 2025, 20:00

Inconfundible para cualquier asturiano. La banda de gaitas Villa de Gijón comenzaba a tocar este martes el 'Asturias, Patria Querida' aunque en un escenario y un país muy distinto al que están acostumbrados. El himno de la comunidad autónoma retumbó en la Expo Universal Osaka 2025, en Japón, ante la atenta mirada del publico nipón.

El evento, que cuenta con un pabellón de España, se centra esta semana en Asturias y por ello, el Principado ha querido mostrar su cultura y tradición junto con la banda de gaitas. Lo que ha sido todo un acierto. «Les encanta el himno de Asturias, 'Chalaneru'...», afirma el presidente de la banda, José Luis García. «Se acerca mucho público cuando tocamos la bandina y les sacamos a bailar una danza prima. Hay una muy buena reacción», apunta.

Durante el día de hoy realizaron una fusión entre la música tradicional asturiana y el jazz nipón. «La fusión cultural está funcionando muy bien», señala.

Mañana, 8 de octubre, se celebrará el Día de Honor de Asturias con la presencia del embajador de España en Japón, Íñigo de Palacio; el comisariado del pabellón, José Andrés Torres Mora, y profesionales nipones.

