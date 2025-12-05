El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Vista aérea de los terrenos urbanizados de la primera fase de la ZALIA de los que Sunwafe ocupará prácticamente la mitad. Damián Arienza

Sunwafe asegura que su planta en la ZALIA alcanzará el pleno rendimiento en 2030

  ·

«La inversión necesaria para este proyecto es significativa y se espera que genere numerosos empleos locales, fortaleciendo así la economía regional», destaca la empresa tras formalizar la reserva de 30 hectáreas en la zona logística de San Andrés de los Tacones para la fabricación de obleas de silicio

Marcos Moro

Marcos Moro

Gijón

Viernes, 5 de diciembre 2025, 14:05

Comenta

Sunwafe, empresa constituida por Innoenergy centrada en la fabricación de lingotes y obleas fotovoltaicas, componentes fundamentales en la industria solar, acaba de presentar la primera ... solicitud formal de reserva de 30 hectáreas de suelo en la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (ZALIA). La empresa emitió este mediodía un comunicado para valorar su llegada a la zona logística gijonesa. «Este paso marca un hito clave en el desarrollo del proyecto industrial que contribuirá a reforzar la cadena de valor europea de energía solar», remarca Sunwafe.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un motorista de 22 años al sufrir una salida de vía en la ronda sur de Gijón
  2. 2 Detenido el atracador de gasolineras en Asturias tras una peligrosa persecución en la autovía Minera
  3. 3 Los horarios de los supermercados y centros comerciales de Asturias este puente de diciembre
  4. 4 Dimite el director general de Urbanismo del Ayuntamiento de Oviedo, Jorge Fernández-Mier
  5. 5 España no es el único: estos son los países que se suman al boicot de Eurovisión por Israel
  6. 6 Daviz Muñoz prueba la «mejor fabada». Es de un restaurante asturiano
  7. 7 Condenado por descargar pornografía infantil en una biblioteca de Oviedo: no podrá trabajar con menores durante dos años
  8. 8

    ¿Por qué la gripe está siendo «más contagiosa» y «más agresiva» este año?
  9. 9

    Sunwafe invertirá 670 millones en la primera reserva de suelo en la ZALIA, que dará empleo a 2.600 personas
  10. 10

    Detenido el jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid en una operación antidroga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Sunwafe asegura que su planta en la ZALIA alcanzará el pleno rendimiento en 2030

Sunwafe asegura que su planta en la ZALIA alcanzará el pleno rendimiento en 2030