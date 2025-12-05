Sunwafe asegura que su planta en la ZALIA alcanzará el pleno rendimiento en 2030

Sunwafe, empresa constituida por Innoenergy centrada en la fabricación de lingotes y obleas fotovoltaicas, componentes fundamentales en la industria solar, acaba de presentar la primera ... solicitud formal de reserva de 30 hectáreas de suelo en la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (ZALIA). La empresa emitió este mediodía un comunicado para valorar su llegada a la zona logística gijonesa. «Este paso marca un hito clave en el desarrollo del proyecto industrial que contribuirá a reforzar la cadena de valor europea de energía solar», remarca Sunwafe.

Asegura la compañía que la planta de producción de Sunwafe en España podrá alcanzar una capacidad anual de 2.500 millones de obleas (correspondientes a 20GW de paneles fotovoltaicos) para 2030. «La inversión necesaria para este proyecto es significativa y se espera que genere numerosos empleos locales, fortaleciendo así la economía regional», señala la empresa sobre su proyecto estratégico para la ZALIA que partirá de una inversión de 670 millones de euros y aspira a crear 2.600 empleos directos. También destaca la empresa que «la producción local de obleas solares reducirá la dependencia de las importaciones de fuera de la Unión Europea, promoviendo una mayor autosuficiencia en la cadena de suministro de energía solar».

Desde 2010, InnoEnergy ha apoyado a más de 500 empresas europeas, llegando a convertirse en los últimos años en la mayor plataforma del mundo para la creación, desarrollo e inversión en fases tempranas de industrias y tecnologías Net Zero, tal y como lo corroboran rankings como Pitchbook o Startup Genome.

Actualmente InnoEnergy mantiene inversiones en más de 160 startups y empresas emergentes entre las que destacan nuevas compañías en los sectores de las baterías, la fotovoltaica y el hidrógeno verde, como Verkor, GravitHy, FertigHy u Holosolis, promovidas y creadas por InnoEnergy junto a grandes actores industriales y financieros.

En España, InnoEnergy ha invertido en fases muy tempranas en otros proyectos industriales como Basquevolt, Scoobic, Beeplanet, Kerionics (que también ha recibido ayuda en la misma convocatoria por valor de 12 millones de euros ), Nabrawind o Renercycle, por citar algunas.