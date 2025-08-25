El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El coche accidentado en la avenida de la Costa, con la farola derribada E. C.

Susto en Gijón: un coche invade una acera repleta de viandantes y derriba una farola

El conductor perdió el control del vehículo al girar desde la avenida de Castilla hasta la Costa, un punto con una alta siniestralidad

C. Amado / O. Suárez

Gijón

Lunes, 25 de agosto 2025, 19:36

Susto en la avenida de la Costa, en Gijón. Un turismo protagonizó un aparatoso accidente a media tarde de hoy lunes que a punto estuvo de acabar en tragedia. El vehículo se salió de la calzada al incorporarse desde la avenida de Castilla, invadió la acera y acabó derribando una farola. La suerte quiso que no se registrasen heridos pese a que en esos momentos había una gran afluencia de viandantes en la zona.

«Justo pasaban dos niños y una señora con un perro y no les cayó la farola encima de milagro», comentaba una testigo. Hasta el lugar se trasladaron agentes de la Policía Local para instruir las diligencias y practicar la prueba de alcoholemia al conductor.

La confluencia de la avenida de Castilla con la Costa ha registrado numerosos accidentes en los últimos años, tantos, que el Ayuntamiento optó por tomar medidas y obligar a girar hacia la Costa a los vehículos que circulan por el carril de la derecha de la avenida de Castilla. Sin embargo, los siniestros siguen siendo habituales. En esta ocasión, y pese a lo aparatoso del accidente, no hubo que lamentar víctimas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Heridos dos niños de uno y dos años en un grave accidente en Gijón
  2. 2 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  3. 3 Despliegue policial en La Exposición por un altercado entre jóvenes
  4. 4 Barbón habla sobre la carroza protesta en el Descenso Folklórico del Nalón: «¡Anda que no me queda bien ese color...!
  5. 5 Un policía reclama una medalla por salvar la vida a una joven en Gijón y acaba pagando 500 euros
  6. 6 Herido un policía en Gijón tras una peligrosa persecución a un conductor con una orden de ingreso en prisión
  7. 7 Daniel Luna no jugará en el Sporting
  8. 8

    Hacienda ya está ingresando 4.000 euros de media a los mutualistas jubilados tras años de reivindicaciones
  9. 9

    «España ardiendo y sin medios y aquí nos reunimos 200 personas de buen rollo y traen hasta helicópteros»
  10. 10 Localizan en Mondoñedo (Lugo) a un vecino de Gijón que llevaba varios días desaparecido

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Susto en Gijón: un coche invade una acera repleta de viandantes y derriba una farola

Susto en Gijón: un coche invade una acera repleta de viandantes y derriba una farola