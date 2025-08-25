Susto en Gijón: un coche invade una acera repleta de viandantes y derriba una farola El conductor perdió el control del vehículo al girar desde la avenida de Castilla hasta la Costa, un punto con una alta siniestralidad

C. Amado / O. Suárez Gijón Lunes, 25 de agosto 2025, 19:36

Susto en la avenida de la Costa, en Gijón. Un turismo protagonizó un aparatoso accidente a media tarde de hoy lunes que a punto estuvo de acabar en tragedia. El vehículo se salió de la calzada al incorporarse desde la avenida de Castilla, invadió la acera y acabó derribando una farola. La suerte quiso que no se registrasen heridos pese a que en esos momentos había una gran afluencia de viandantes en la zona.

«Justo pasaban dos niños y una señora con un perro y no les cayó la farola encima de milagro», comentaba una testigo. Hasta el lugar se trasladaron agentes de la Policía Local para instruir las diligencias y practicar la prueba de alcoholemia al conductor.

La confluencia de la avenida de Castilla con la Costa ha registrado numerosos accidentes en los últimos años, tantos, que el Ayuntamiento optó por tomar medidas y obligar a girar hacia la Costa a los vehículos que circulan por el carril de la derecha de la avenida de Castilla. Sin embargo, los siniestros siguen siendo habituales. En esta ocasión, y pese a lo aparatoso del accidente, no hubo que lamentar víctimas.