EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Visita a la antigua fábrica de tabacos organizada para empresas interesadas en la obra. Ucha
Una inversión de 21,4 millones en Gijón

La carta de presentación de los licitantes de Tabacalera: de la rehabilitación de la iglesia de la Laboral al colegio de Castiello

Citanias y una UTE entre Proforma y Terra Ingenieros firman las dos ofertas recibidas para hacerse cargo de las obras del futuro centro de arte

Iván Villar

Iván Villar

Gijón

Martes, 7 de octubre 2025, 18:08

Comenta

La constructora gallega Citanias Obras y Servicios, en solitario, y una Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por la madrileña Proforma Ejecución de Obras y ... Restauraciones y la ingeniería asturiana Terra Ingenieros, firman las dos ofertas presentadas al proceso de adjudicación de las obras del futuro Centro de Arte Tabacalera Gijón, que incluyen la remodelación de la antigua fábrica de tabacos y la construcción en un solar anexo de dos edificios de nuevo cuño, uno de los cuales albergará la colección de Nicanor Piñole que hoy se expone en el antiguo Asilo Pola de la plaza de Europa.

