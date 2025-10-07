La carta de presentación de los licitantes de Tabacalera: de la rehabilitación de la iglesia de la Laboral al colegio de Castiello

La constructora gallega Citanias Obras y Servicios, en solitario, y una Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por la madrileña Proforma Ejecución de Obras y ... Restauraciones y la ingeniería asturiana Terra Ingenieros, firman las dos ofertas presentadas al proceso de adjudicación de las obras del futuro Centro de Arte Tabacalera Gijón, que incluyen la remodelación de la antigua fábrica de tabacos y la construcción en un solar anexo de dos edificios de nuevo cuño, uno de los cuales albergará la colección de Nicanor Piñole que hoy se expone en el antiguo Asilo Pola de la plaza de Europa.

Colegio de Nuevo Roces

Citanias, fundada en 1999 en La Coruña, fue la empresa responsable de las obras de rehabilitación de la cubierta de la iglesia de la Universidad Laboral, está a cargo de la construcción del nuevo colegio público de Nuevo Roces y este año entregó en Gijón dos obras del ámbito sanitario: un recrecido de dos plantas del hospital de Cabueñes que permitió ampliar el área quirúrgica e incorporar el robot Da Vinci y la construcción del nuevo consultorio de Nuevo Roces. Curiosamente esta última obra la ejecutó de la mano de Terra Ingenieros, ahora rival en la pugna por el contrato de Tabacalera.

Fuente del Carmen

La ingeniería asturiana, fundada en 1997 y con sede en Oviedo, combina trabajos de obra civil con otros de edificación y en Gijón ha participado –además del mencionado consultorio de Nuevo Roces– en proyectos como la recuperación de la fuente de la plaza del Carmen, el carril bus de la avenida de la Costa o la remodelación de la intersección entre Gloria Fuertes y la carretera de Ceares. Ahora mismo trabaja en las obras de rehabilitación integral del Colegio Público de Educación Especial de Castiello, precisamente en UTE con Proforma, su compañero de viaje en esta nueva licitación.

Del Zendal a Los Campones

La constructora madrileña pertenece al grupo Urvios –que en plena pandemia construyó en tiempo récord en Madrid el Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal– está especializada «en la restauración del patrimonio histórico y la rehabilitación de inmuebles de interés histórico-artístico», si bien en Gijón, además de las que tiene en marcha en Castiello, ha acometido obras muy diferentes, como la construcción de cuatro naves nido en el polígono de Los Campones o la reforma de la cocina y los comedores de la Residencia Mixta del ERA en Pumarín.

Adjudicación en marzo

Cerrado el plazo de presentación de ofertas, la mesa de contratación ha remitido a los servicios técnicos, para su valoración, las memorias constructivas presentadas por los licitantes y que otorgarán hasta 48 puntos sobre los 100 que conformarán la nota final –otro 32 corresponderá al presupuesto de ejecución y 20 más al plazo de garantía de las obras–. La intención del Ayuntamiento es tener adjudicatario de las obras en marzo, para poder iniciar en abril unas obras presupuestadas en 21,4 millones de euros y que durarán 42 meses, con la previsión de tener listo en 2027 el edificio para el Piñole.

La alcaldesa, Carmen Moriyón, consideró «un triunfo que haya habido más de una oferta para una obra que es importantísima para Gijón».