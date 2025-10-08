El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
En primer término, Ángela Pumariega, Montserrat López y Gilberto Villoria. Detrás, Óliver Suárez, Abel Junquera y Guzmán Pendás. Ucha
Pleno municipal

El Ayuntamiento de Gijón ratifica en el Pleno su rechazo a una tasa turística municipal

Vox no logró apoyos a su propuesta para reprobar a la concejala de Cultura por la sentencia contra el Plan de Normalización Llingüística del TSJA

Iván Villar

Iván Villar

Gijón

Miércoles, 8 de octubre 2025, 19:48

Comenta

«En este momento, este equipo de gobierno no tiene intención de aplicar una tasa turística en Gijón. No vamos a iniciar ningún trámite ... ni ningún estudio al respecto». Fue la contundente respuesta de Ángela Pumariega, en el Pleno municipal del Ayuntamiento de Gijón, a la propuesta del PSOE de empezar a trabajar en el posible cobro de una cuantía por visitante y noche que contribuya a financiar los servicios públicos. La concejala socialista Marina Pineda pedía en concreto adelantar trabajo de cara a la aprobación de la norma regional con la que se pretenden regular estas tasas y cifró en 3,3 millones de euros los ingresos que se podrían obtener con una tasa de 1,5 euros por visitante y día.

