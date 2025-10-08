El Ayuntamiento de Gijón ratifica en el Pleno su rechazo a una tasa turística municipal

«En este momento, este equipo de gobierno no tiene intención de aplicar una tasa turística en Gijón. No vamos a iniciar ningún trámite ... ni ningún estudio al respecto». Fue la contundente respuesta de Ángela Pumariega, en el Pleno municipal del Ayuntamiento de Gijón, a la propuesta del PSOE de empezar a trabajar en el posible cobro de una cuantía por visitante y noche que contribuya a financiar los servicios públicos. La concejala socialista Marina Pineda pedía en concreto adelantar trabajo de cara a la aprobación de la norma regional con la que se pretenden regular estas tasas y cifró en 3,3 millones de euros los ingresos que se podrían obtener con una tasa de 1,5 euros por visitante y día.

Pumariega puso en duda esos cálculos y cifró la posible recaudación en poco más de un millón de euros. Acusó además al PSOE de hablar de la necesidad de una tasa turística «como si estuviéramos en un escenario constante de presión sobre los servicios públicos que no es realista». Recordó que aún no existe ningún avance en firme sobre esta materia desde el Principado, pero avanzó su rechazo a una tasa municipal voluntaria. «Generaría división e incertidumbre, y no responde a la realidad del turismo de Asturias. Por ejemplo, en Caravia hay dos mil personas al día en la playa, pero solo 50 pernoctaciones. Y también en Gijón tenemos muchos visitantes que no duermen aquí. Lo que se necesita es una bolsa autonómica de financiación para defender la calidad del turismo en su conjunto».

«Se inventan cosas»

La proposición del PSOE fue rechazada, como también ocurrió con la iniciativa presentada por Vox para reprobar a la concejala de Cultura, Montserrat López, tras la sentencia del TSJA que ha anulado el Plan de Normalización Llingüística. «Se pasaron de frenada, con lo que en la práctica era una norma que incluía obligaciones sobre el uso del asturiano en el ámbito público y privado, destinando además a ello cuantiosísimos recursos económicos. Y ante semejante ridículo, alguien tiene que hacerse responsable», señaló la portavoz de Vox, Sara Álvarez Rouco, que no obstante no logró recabar el apoyo de ningún otro grupo municipal. «Y mira que habría muchas cosas por las que reprobarla, como el vodevil del Piñole», apuntó durante las intervenciones el concejal socialista Ramón Tuero. Montserrat López, por su parte, acusó a Vox de «engañar a la ciudadanía inventándose cosas que la sentencia no dice».

El gobierno local logró sacar adelante sus dos propuestas de modificación presupuestaria, una del PDM para el cambio de la depuradora de la piscina de Moreda y otra con varias partidas más inversiones en instalaciones deportivas (como la reparación de la cubierta del pabellón de La Tejerona), para potenciar el fondo de capital riesgo y para afrontar gastos de Divertia. La aportación a la empresa municipal recibió las críticas de la oposición, que la identificó como un «pozo sin fondo».

Modelo de festejos

Precisamente su presidente, Óliver Suárez, protagonizó varios debates de una sesión plenaria que el PSOE llegó a definir como «una enmienda a la totalidad de la gestión de Divertia». El edil, con el apoyo del resto del gobierno y de Vox, rechazó la petición de IU y Podemos para crear en el seno del Consejo Social un grupo de trabajo para debatir sobre el modelo de festejos de la ciudad. Defendió que en el consejo de administración de la empresa municipal «ya hay una amplia representación de la ciudad» y añadió que «el que gestiona, decide; y cada cuatro años los ciudadanos valoran», respuesta ante la que Olaya Suárez, de Podemos, reprochó que «los ciudadanos le dieron dos concejales a Vox, pero ninguna a la lista blanca del concejal tránsfuga». Tampoco prosperaron las propuestas de IU de apoyo al sector audiovisual, que el gobierno pedía vincular a la llegada a Gijón de la Filmoteca de Asturias. Y Podemos sí logró el compromiso de Divertia de ampliar el programa 'Arte en la calle' más allá del verano, pero no el de aumentar su presencia en los barrios. «Muchos artistas renuncian expresamente a actuar fuera de la zona centro, porque lleva menos público», señaló Óliver Suárez.

En respuesta a una pregunta de Podemos sobre los planes para adecentar los terrenos del plan de vías que hay entre Carlos Marx y el Museo del Ferrocarril, el concejal Jesús Martínez Salvador recordó que se trata de una parcela de Adif sobre la que el Ayuntamiento tiene poco poder de decisión. «No sé si el PSOE podrá ayudarnos con sus compañeros en el Ministerio de Transportes», señaló. Recordó por otra parte la reciente participación de la ministra de Vivienda en un acto en la Casa del Pueblo. «No sé si hablaron con ella de vivienda protegida, porque a lo mejor puede interceder ante su homólogo de Transportes para flexibilizar lo que se va a construir en el 'solarón' y que no sea solo vivienda libre».

Un mural para la EMA

En el apartado de ruegos y preguntas, Jesús Martínez Salvador aceptó un ruego de Vox para mejorar la estética de las naves de la Empresa Municipal de Aguas en el camino del Lucero, junto a la playa del Arbeyal. «Ya estaba previsto, con motivo de su 60 aniversario. Se actuará sobre su fachada a través del arte urbano», anunció. El concejal de Tráfico y presidente de EMTUSA, Pelayo Barcia, aceptó por su parte un ruego de la portavoz de Vox, Sara Álvarez Rouco, para habilitar una parada de autobús junto al nuevo consultorio provisional de Vega-La Camocha. Por proximidad, también dará servicio a la piscina municipal.

Por otra parte, el Ayuntamiento se ha comprometido con los vecinos de La Arena a estudiar posibles usos para el balneario situado bajo Rufo García Rendueles, a la altura de la escalera 13. Así lo afirmó Gilberto Villoria en respuesta a un ruego del PSOE en este mismo sentido. El primer paso será evaluar su estado.