Telf lamenta «la tardanza» del Puerto de Gijón en investigar la desaparición de su carbón

Telf, empresa propietaria de las 120.284 toneladas de carbón que desaparecieron de las instalaciones de la EBHI a finales del año 2020, reaccionó ... este miércoles a la investigación interna abierta por el actual equipo directivo de El Musel que detectó indicios de gestión negligente y activó el despido de dos exdirectivos. La compañía tiene interpuesta una reclamación de 53 millones de euros contra la terminal granelera participada por la Autoridad Portuaria que podría abocarla al cierre si el procedimiento civil resulta desfavorable a sus intereses.

«Este último acontecimiento confirma lo que hemos mantenido desde el principio: nuestra propiedad fue objeto de una apropiación indebida a sabiendas y se intentó ocultarlo», afirma la empresa que se verá la próxima semana las caras con los representantes legales de la terminal granelera de El Musel en el Juzgado de Primera Instancia número 10 de Gijón.

«Ahora corresponderá a los tribunales determinar la responsabilidad civil y, en su caso, penal», señala la compañía. «Esta situación nunca debió haber ocurrido, y es lamentable que haya tardado tanto en llegar a esta etapa, agravando aún más nuestras pérdidas. Esperamos que el asunto se resuelva de forma rápida y constructiva», concluye la firma propietaria del material extraviado hace casi cinco años.

Ebhisa celebró el lunes de la semana pasada un consejo de administración tras el que se decidió trasladar a la Fiscalía el resultado de la investigación encargada por la actual presidenta de la Autoridad Portuaria, Nieves Roqueñí, y abrir el procedimiento disciplinario contra dos de los directivos portuarios en el momento de los hechos y actuales empleados de la Ebhi. Se trata de José Manuel del Arco, que fue gerente de la Ebhi y director de la Autoridad Portuaria, y de Lucía Herrero, quien fuera directora gerente de la terminal granelera. Tras su cese como directivos ambos permanecían vinculados laboralmente al puerto gijonés al tener plaza en Ebhisa.

Tras haber encargado un informe a la consultora KPMG sobre Ebhisa y el carbón desaparecido en sus instalaciones, los nuevos gestores del Puerto han puesto en marcha otra en el seno de la propia Autoridad Portuaria de Gijón. El Abogado del Estado fue quien sugirió a Roqueñí remitir el resultado de esa investigación a la Fiscalía para que analizase si hay indicios de algún delito. A Del Arco y Herrero se les han notificado ya los pliegos de cargos, dándoles 15 días para presentar alegaciones, si bien la empresa ya los ha enviado a casa, con permiso retribuido.