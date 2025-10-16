El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Terminal de graneles de Ebhisa en El Musel. Arnaldo García

Telf lamenta «la tardanza» del Puerto de Gijón en investigar la desaparición de su carbón

«Ahora corresponderá a los tribunales determinar la responsabilidad civil y en su caso penal», señala la compañía que reclama 53 millones a Ebhisa

Marcos Moro
Ramón Muñiz

Marcos Moro y Ramón Muñiz

Gijón

Jueves, 16 de octubre 2025, 07:59

Comenta

Telf, empresa propietaria de las 120.284 toneladas de carbón que desaparecieron de las instalaciones de la EBHI a finales del año 2020, reaccionó ... este miércoles a la investigación interna abierta por el actual equipo directivo de El Musel que detectó indicios de gestión negligente y activó el despido de dos exdirectivos. La compañía tiene interpuesta una reclamación de 53 millones de euros contra la terminal granelera participada por la Autoridad Portuaria que podría abocarla al cierre si el procedimiento civil resulta desfavorable a sus intereses.

