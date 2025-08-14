El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Nacho Morán y Rosa Rodríguez entregan simbólicamente las llaves de su local de la Plazuela al confitero Antonio Avanzini, que lo alquilará. M. M.

De templo del disco a paraíso del hojaldre en la Plazuela, en Gijón

Giro de negocio. Mundo Sonoro cierra el 30 de septiembre por la jubilación de Rosa Rodríguez y el céntrico local reabrirá en noviembre como segundo punto de venta de la Confitería de Somió en la ciudad

Marcos Moro

Marcos Moro

Gijón

Jueves, 14 de agosto 2025, 22:14

Mundo Sonoro, histórico negocio de la Plazuela abierto en 1979, echará el cierre definitivo el martes 30 de septiembre dejando huérfanos a generaciones de ... gijoneses que han comprado en él sus vinilos, cedés y casetes. El matrimonio formado por Nacho Morán y Rosa Rodríguez, leyenda viva de la producción y promoción de la música en Asturias, pondrán fin a 46 años de tienda por la jubilación de ella.

