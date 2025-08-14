De templo del disco a paraíso del hojaldre en la Plazuela, en Gijón

Mundo Sonoro, histórico negocio de la Plazuela abierto en 1979, echará el cierre definitivo el martes 30 de septiembre dejando huérfanos a generaciones de ... gijoneses que han comprado en él sus vinilos, cedés y casetes. El matrimonio formado por Nacho Morán y Rosa Rodríguez, leyenda viva de la producción y promoción de la música en Asturias, pondrán fin a 46 años de tienda por la jubilación de ella.

Sin embargo, el céntrico bajo comercial de 54 metros cuadrados (más un altillo de 33) permanecerá poco tiempo sin actividad, porque la pareja ya ha cerrado el alquiler de esta esquina de la Plazuela con Celestino Junquera. Antonio Avanzini, profesional al frente de la Confitería de Somió, llenará el espacio que actualmente ocupan discos y cedés clasificados de todos los estilos con bizcochos, tartas, empanadas y todo tipo de especialidades de hojaldre.

Avanzini, de padre italiano y madre española, vivió en Suiza de niño y aprendió el oficio de joven en Oviedo. Su vínculo con Gijón se forjó a través de su amistad y trabajo conjunto con el repostero Iván Suárez Moro, propietario del Obrador de Somió fallecido de forma repentina en 2021. Tras su muerte se hizo cargo del negocio de su amigo y hace ahora un año se trasladó al número 34 de la avenida de Dionisio Cifuentes y rebautizó su proyecto como la Confitería de Somió. Antonio explica que llevaba tiempo buscando un local de estas características por el centro de la ciudad para abrir un segundo punto de venta de sus productos, que se fabrican a diario en Avilés. Y apostilla que con el cierre de Mundo Sonoro confluyó tanto una buena ubicación como un buen acuerdo de alquiler.

El futuro inquilino del bajo que dejará libre la emblemática tienda de discos hará una adecuación exprés y para noviembre ya tiene previsto empezar a despachar sus delicias de hojaldre que tanta fama le están granjeando en Gijón y que se exhibirán en algunas de las vitrinas que le donarán los propietarios de Mundo Sonoro .

Despedida el 2 de octubre con pinchoteo

Nacho y Rosa se despedirán en la propia tienda de sus clientes de toda la vida el jueves 2 de octubre, a las 19.30 horas, con un vino español y un pinchoteo en el que se degustarán algunos de los manjares dulces y salados que se despacharán en el local a partir de noviembre. «Queremos expresar nuestro agradecimiento eterno a las generaciones que con su fidelidad y amistad nos han permitido trabajar, vivir y progresar con aquello que más nos gusta: la música». Así reza el texto que acompaña a la invitación que están repartiendo estos días la entrañable pareja entre aquellos que acuden a por sus últimas adquisiciones musicales.

Según explica Nacho Morán, en estas últimas semanas abiertos al público «estamos vendiendo vinilos y cedés «como si estuviéramos en navidades. También están viniendo a comprar de muchas provincias cercanas de Asturias y sobre todo de Madrid», apunta. El matrimonio apura sus últimos días al frente de este templo de la buena música con innumerables ofertas de liquidaciones. Su plan es seguir comprando e importando a diario hasta la primera semana de septiembre, pero sus vitrinas y muebles se están quedando vacíos a pasos agigantados. Presumen de surtido de vinilos y ediciones especiales al mejor precio y recuerdan que su tienda no vende nada de segunda mano.