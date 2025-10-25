«Tener la oportunidad de comprar algo de León merece la pena» Visitantes de la feria gastronómica leonesa que se celebra en la plaza Mayor de Gijón valoran el «trato directo con el productor»

Eva Hernández Gijón Sábado, 25 de octubre 2025, 23:00 Comenta Compartir

Pimientos, cecina, lomo, crema y magdalenas de castaña. Todo esto es lo que el gijonés Pedro Roldán compró tras darse un paseo matutino por los 23 expositores que conforman la feria gastronómica que se está celebrando en la plaza Mayor de Gijón con motivo del 42 aniversario de la Casa de León en Asturias.

«Son productos de muy buena calidad, diferentes y muy interesantes», argumentó Roldán señalando sus adquisiciones. «Es importante comprar en comercios de Gijón, pero de vez en cuando, también es bueno venir a estas actividades y conocer directamente al productor», recalcó. Hijo de madre leonesa, «poder comprar algo de León de vez en cuando merece la pena». La jornada del sábado quedó inaugurada por la vicealcaldesa, Ángela Pumariega; el concejal de Relaciones Institucionales, Jorge González Palacios, y el edil de Deportes, Jorge Pañeda. Por la parte leonesa, acudió el vicepresidente de la Diputación de León y responsable de productos de León, Roberto Aller. «Es un orgullo y una auténtica maravilla», definió así el mercadillo. «El recibimiento de los gijoneses está siendo muy bueno. Tienen los brazos abiertos para nosotros y se vuelcan», alabó. «El asturiano tienen que darse cuenta de que no venimos a hacer la competencia, simplemente a compartir eso bueno que tiene León con Asturias, y viceversa», explicó.

Algo que, por el momento, estaba dando sus frutos. «Hay hermanamiento», afirmó. De cara el año que viene ya están trabajando «en hacer un evento conjunto» con productos de ambas provincias.

En el caso de José Luis García venía «por la miel». Porque es importante que «sea natural» y, aunque le gusta la de Asturias, «la de León es también muy buena». Aunque hay varios puestos de este producto, finalmente se decantó por la de El Robedal.

«Encargos y más encargos». Eso es lo que llevaba en sus bolsas Ángel Roy. «Para la familia», afirmó. Llevaba tejas, amelias y merlitones. «Ahora voy a dejarlo a casa y dar una vuelta para probar lo salado». Ya que la feria cuenta con degustaciones para el público. El mercadillo estará abierto este domingo de 11 a 19 horas.