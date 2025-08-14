Tensión en Gijón por un perro al borde de la ventana de un tercer piso, en El Coto El animal «lloraba y ladraba sin parar» en una ventana abierta mientras los dueños estaban ausentes. La Policía Local intervino y todo quedó en un susto

Momentos de tensión se vivieron este jueves en un edificio del barrio de El Coto, en Gijón. Un pastor alemán fue visto con medio cuerpo fuera de una ventana en una tercera planta entre la calle Feijóo y Quevedo, «llorando y ladrando de forma desesperada». Testigos relataron a este periódico que el animal parecía a punto de caer, lo que generó gran preocupación entre los vecinos. La Policía Local acudió al lugar tras recibir el aviso, pero al llamar a la puerta del domicilio no obtuvieron respuesta. Tras intentar localizar a los propietarios, el perro finalmente regresó al interior de la vivienda por sí solo, evitando una posible tragedia.

Este incidente se suma al ocurrido el pasado martes 5 de agosto en el barrio de El Natahoyo, donde otro perro fue encontrado en circunstancias similares: una ventana abierta y los dueños ausentes. En ambos casos, la rápida intervención de los vecinos y las autoridades evitó consecuencias mayores. Todo quedó finalmente en un susto y, al parecer, el perro ya se encuentra con sus dueños y está en perfecto estado.

