El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Tensión en Gijón por un perro al borde de la ventana de un tercer piso, en El Coto

El animal «lloraba y ladraba sin parar» en una ventana abierta mientras los dueños estaban ausentes. La Policía Local intervino y todo quedó en un susto

Jueves, 14 de agosto 2025, 18:06

Momentos de tensión se vivieron este jueves en un edificio del barrio de El Coto, en Gijón. Un pastor alemán fue visto con medio cuerpo fuera de una ventana en una tercera planta entre la calle Feijóo y Quevedo, «llorando y ladrando de forma desesperada». Testigos relataron a este periódico que el animal parecía a punto de caer, lo que generó gran preocupación entre los vecinos. La Policía Local acudió al lugar tras recibir el aviso, pero al llamar a la puerta del domicilio no obtuvieron respuesta. Tras intentar localizar a los propietarios, el perro finalmente regresó al interior de la vivienda por sí solo, evitando una posible tragedia.

Este incidente se suma al ocurrido el pasado martes 5 de agosto en el barrio de El Natahoyo, donde otro perro fue encontrado en circunstancias similares: una ventana abierta y los dueños ausentes. En ambos casos, la rápida intervención de los vecinos y las autoridades evitó consecuencias mayores. Todo quedó finalmente en un susto y, al parecer, el perro ya se encuentra con sus dueños y está en perfecto estado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece a los 77 años Martín Vega, gerente de la empresa Martín Vega Maquinaria
  2. 2 Sufre un accidente en Tineo y quintuplica la tasa de alcohol: investigan a un camionero gijonés
  3. 3

    Asturias advierte a los pisos turísticos: nada de cajetines en el portal, wifi obligatoria y hasta cuatro años de sanción a los incumplidores
  4. 4 Asturias eleva la alerta y el ejército acude en su ayuda para combatir once incendios
  5. 5 Fallece a los 55 años Elena Menéndez, concejala de Deportes y Acción Social de Corvera
  6. 6 El Acebo fue un infierno: «Creí que me moría con mis hijos»
  7. 7

    España recibe la ayuda europea en su quinto día de incendios
  8. 8 «Calma tensa» en Asturias: la previsión del tiempo «va a dar condiciones muy desfavorables»
  9. 9

    Noche de los Fuegos en Gijón: 1.600 kilos de pólvora, la mayor carga pirotécnica de la historia
  10. 10

    El Sporting de Gijón se interesa por Daniel Luna como alternativa a Lasha Odisharia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Tensión en Gijón por un perro al borde de la ventana de un tercer piso, en El Coto

Tensión en Gijón por un perro al borde de la ventana de un tercer piso, en El Coto