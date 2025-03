Thimbo Samb (Senegal, 1987) llegó a España en cayuco con 17 años después de haberlo intentado cuatro veces. Ahora tiene 38, es un actor ... profesional que ha trabajado con Rodrigo Sorogoyen o Paco León y este lunes presentó la obra de teatro de su vida, 'El sueño es vida', en Gijón con motivo de las Jornadas contra el Racismo y la Xenofobia.

–Ayer presentó su obra 'El sueño es vida'. ¿De qué trata?

–La obra cuenta mi historia durante todo el camino en cayuco a través de versos de obras como 'La vida es sueño', de Calderón de la Barca, o 'El Quijote'; es decir, utilizando el español clásico.

–¿Por qué quiso hacerlo así?

–Creo que llega más. Cuando le comenté a Moisés Mato, el director, que quería contar mi historia, me dijo que la forma en la que yo había venido ya se había contado muchas veces, así que me propuso hacer un diálogo. Un día me mandó uno de los primeros textos, que decía 'yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi'. Yo no conocía esos versos, pero lo bonito de crear una obra es seguir aprendiendo y poco a poco fui entendiendo de qué iba el tema. Cualquiera que la vea se va a sorprender.

–¿Cómo empezó a actuar?

–Lo llevo en la sangre. Mi madre era actriz y me llevaba a los ensayos cuando era un bebé. Yo crecí en mi pueblo, Kayer, haciendo teatro. Y cuando llegué aquí decidí formarme como actor profesional. Estudié en la Fundación Shakespeare, en Valencia, y después de muchos castings me llegó una oportunidad importante para Netflix. Me presenté y me cogieron en 'El silencio del pantano'. Ahí fue cuando realmente me metí en el mundillo.

–¿Qué serie o película disfrutó más haciendo?

–La serie 'Antidisturbios'. El director era Rodrigo Sorogoyen, que siempre me ha gustado cómo trabaja y la experiencia fue muy guay. Un día llegué a casa después de rodar y me llamó para decirme: «Thimbo, solo te llamo para darte las gracias por el trabajo que has hecho». Eso se valora muchísimo.

–¿En la industria del cine hay racismo?

–Seguro que lo hay, pero yo no lo he notado. Lo que hay son prejuicios, que sí que es algo que me frustra mucho. Hacer siempre el personaje del inmigrante que no habla bien en español, el mantero, el drogadicto, el que vende droga, el africano... Eso lo he notado mucho y me tira para atrás. Pero muchas veces voy a castings sabiendo que necesitan gente blanca solo para incomodar y ver sus caras cuando me dicen que no necesitan negros.

–¿Y cómo consigue que no le encasillen?

–Hablando con los guionistas y escribiendo con ellos. Siempre se cuenta lo peor de África porque es lo que vende: los pobres inmigrantes o la historia que señala la violación de unos hombres salvajes. Hay que seguir trabajando para cambiar esto.

–Usted llegó siendo menor. ¿Qué le parece el rechazo actual a los menores emigrantes?

–Me da pena, porque sé que nos ven como una mercancía. Incluso una lata de Coca-Cola tiene más derechos que estos chavales. Que no me vengan con que 4.000 jóvenes son el problema de España. No es cierto, porque cuando estalló la guerra en Ucrania vinieron muchísimos ucranianos y les han solucionado la vida enseguida.

–Y el problema aumenta...

–También hay que denunciar que, al venir sin papeles, a muchos menores les dicen que no lo son. A mí me pasó, hasta que llegó mi pasaporte y vieron que era menor. Pero nadie habla de esto. Es muy triste porque los chavales no tienen culpa. Yo soy un ejemplo perfecto para decir que no vienen a joder, sino a cumplir sueños y a buscar vida.