Con tocado y doble tono

El hostelero Alberto Porto (Vinos y Chacinas), y sus amigos con atuendos en blanco y negro.

Carmen del Soto Gijón Domingo, 10 de agosto 2025, 02:00 Comenta Compartir

Fieles a su cita anual en el Palacio de Corao, un numeroso grupo de amigas de la anfitriona, Carmen de Noriega Arquer, disfrutaron de una jornada en la que los sombreros, además de ser la prenda requerida para el festejo, se convirtieron en muy útiles por el día espléndido de sol y cielo azul que les acompañó. Perfecto para pasear por su jardín y dar buena cuenta de una paella y otras delicias gastronómicas. A los postres hubo sorteo de regalos y, entre ellos, no podía faltar un sombrero que se llevó la abogada gijonesa Carmen Colunga.

Elena Martínez, Mónica Rodríguez y Luisa Gordaliza en la verbena del Real Club Tenis Gijón. Javier García, Marina Moro, Viki Blanco (Proage) y Miguel Rico en la carpa habilitada para la fiesta. La anfitriona Carmen de Noriega -con chaqueta amarilla- y sus invitadas en los jardines del Palacio de Corao. Pachi Mortera, Sonia Prado, Ana Suárez Prendes y su marido Sergio Cortina, y Clara Heres en pleno concierto de Los Testigos. Cristina García y Lucía Andicoechea con varios amigos disfrutando de las 'Noches de Verano' de Somió Park. 1 /

En el Real Club Tenis Gijón el código requerido para su verbena veraniega fue su tradicional 'blanco y negro'. Armonía en dos tonalidades para divertirse en un nuevo espacio con carpa y barraca, ya que la fiesta se trasladó desde la sede social hasta el antiguo merendero Cañaveral (terrenos adquiridos por este club que preside Tito Cueto-Felgueroso) convirtiéndose en una auténtica verbena de prao con Los Testigos sobre el escenario. Entre los asistentes se encontraba la vicepresidenta del club Sonia Prado y la directiva del mismo, Pachi Mortera; el escultor Miguel Álvarez 'Ponticu'; el hostelero Alberto Porto, que regenta Vinos y Chacinas; y Viki Blanco, CEO de Proage.

Y con el mes de agosto han llegado las 'Noches de verano' a los jardines de Somió Park. Con cena tipo cóctel y música de dj, que dieron paso a una fiesta más juvenil en sus salones. Digamos que fue un dos en uno, que, en algún caso, hizo coincidir a padres e hijos en el mismo complejo hostelero. Tal que Inés Álvarez, directora jurídica de Otea, con su hija María; y la abogada Reyes Sarasúa, con la suya, Cristina. Marta Fernández, que regenta este restaurante, ya anunció que para el miércoles día 20 está programada la siguiente cita.

Dejando libre la Semana Grande con su extensa programación donde la Feria Taurina de Begoña ocupa lugar preferente. Para ir cargando pilas fueron varias las peñas desplazadas a la feria de Santander, caso de Gijona.

