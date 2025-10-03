El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Pedro Carrillo (Solís Industrias del Caucho), Lucía Rivero (Gama LFG), Luis Díez (Gijón Impulsa), la concejala de Economía, Empleo e Innovación, Ángela Pumariega; la presidenta de Fade, María Calvo; y Pablo Coca y Mariano Martínez (CTIC), antes de la jornada sobre transformación digital en el tejido empresarial. JESÚS MANUEL PARDO

María Calvo

Presidenta de Fade
«La transformación digital no es un lujo ni una decisión que pueda posponerse»

Gijón Impulsa, Fade y CTIC lanzan la cuarta edición de un programa por el que ya han pasado 310 empresas de Gijón, el 77% de ellas micropymes

Laura Mayordomo

Laura Mayordomo

Gijón

Viernes, 3 de octubre 2025, 20:21

Comenta

Hace un año, cuando su «sólido» negocio, de más de cuarenta años, Solís Industrias del Caucho, se embarcó en el programa de asesoramiento especializado para ... la transformación digital desarrollado por Gijón Impulsa, Fade y la Fundación CTIC, el director general de la empresa, Pedro Carrillo Solís, no era muy optimista: 'Esto no va a ser útil ni rentable', 'no tengo tiempo para dedicarle', pensaba. «Estaba completamente equivocado. Ha supuesto un cambio a muchos niveles. Y un cambio de mentalidad que repercute en todo el equipo». ¿La conclusión? Haber contado con asesoramiento personalizado para transitar hacia la digitalización «fue una suerte».

