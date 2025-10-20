El traslado del Albergue Covadonga, en Gijón, durará dos años y se mudará a usuarios y personal en dos fases diferentes

La reforma integral del Albergue Covadonga cada vez está más cerca –la previsión de inicio de las obras es en mayo de 2026– y ... la Fundación Municipal de Servicios Sociales de Gijón trabaja contrarreloj en el plan de contingencia para el traslado provisional de trabajadores y usuarios durante un periodo de tiempo que ya se sabe que alcanzará los dos años.

Al tiempo de que se acaba de perfilar hasta el último detalle la reubicación de todas estas personas en otros espacios de la ciudad, ya se tiene definido, tal y como adelantó EL COMERCIO, que la mudanza se hará de forma parcial en dos fases, ya que las obras también se dividirán en dos tramos: se empezará por lo que son las instalaciones del albergue propiamente dicho y unas vez remodeladas sus habitaciones –serán en torno a 50– y espacios comunes se continuará con el centro de baja exigencia (lo que era antiguamente 'Calor y Café').

Servicios Sociales se resiste por el momento a desvelar todas las claves de un delicado realojo que tiene que empezar a afrontar ya a principios del próximo año. Sí se sabe, sin embargo, que lo primero que va a salir de Laviada en dirección a una nueva ubicación es el área específica de albergue cuyo perfil de usuarios es percibido como más amable y menos conflictivo para la convivencia con el nuevo barrio receptor. Y en una fase más posterior a esa mudanza será cuando tendrán que migrar el personal y los usuarios del centro de baja exigencia, que son los que se suelen asociar con las dinámicas de botellones, violencia, consumo de drogas y ociosidad de grupos en el exterior que con el nuevo proyecto se quieren disminuir.

El centro de baja exigencia en el remodelado edificio seguirá diferenciándose del albergue. Será como un centro de día con una zona para poder acoger a gente por la noche, pero sin zona destinada a estancia de media y larda duración.

Lo que sí se asegura desde Servicios Sociales es que el plan de traslado provisional del Albergue Covadonga por sus obras no está vinculado al proyecto para aprovechar espacios cedidos al Ayuntamiento en la Casa del Mar, en La Calzada, para atender a personas en situación de riesgo de exclusión social. En concreto, se trata de dos plantas que incluyen la antigua hospedería de marineros del piso quinto.

El diseño de la reforma del Albergue Covadonga lleva la firma del estudio de arquitectura De la Rasilla Coloma, que tiene de fecha límite hasta el 6 de noviembre para entregar la versión definitiva del proyecto para proceder a continuación a sacar a licitación las obras.

Nuevo modelo de atención

El diseño del reformado Albergue Covadonga recordará a un nido e irá en consonancia con el nuevo modelo de atención a personas sin hogar alejado del asistencialismo que se pretende implementar. El edificio tendrá cubierta plana e incorporará como segunda piel un revestimiento de cerámica con relieve en colores crema en el que se irán abriendo numerosas ventanas para que entre la luz. La tosca fachada de ladrillo exterior se sustituirá por otra ventilada y la interior se protegerá con el sistema SATE.

Contará, asimismo, con tres accesos independientes, uno a cada calle, para el área específica de albergue (por Sanz Crespo), el centro de baja exigencia y un espacio configurado como centro social.

El patio abierto será otro elemento muy importante en el funcionamiento del remodelado Albergue Covadonga, que se convertirá en un bloque de manzana cerrada. El patio será totalmente privado y para acceder a él habrá que entrar al edificio y desaparecerá la tapia con verja actual por el parking.

La reforma del Albergue Covadonga en su emplazamiento actual costará como mínimo 5,4 millones de euros. Se quería optar a fondos europeos. Para el arranque de las obras el presupuesto municipal de 2026 reservará 1,2 millones de euros, a los que habrá que sumar otros 4,2 millones en los ejercicios de 2027 y 2028.