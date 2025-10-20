El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Patio abierto del reformado Albergue Covadonga, que será totalmente privado y dejará de tener un frente comunicado con el parking cuando concluyan sus obras en 2028. Estudio De la Rasilla Coloma

El traslado del Albergue Covadonga, en Gijón, durará dos años y se mudará a usuarios y personal en dos fases diferentes

La reforma del actual edificio de Laviada costará 5,4 millones de euros y lo convertirá en un bloque de manzana cerrada con un patio de acceso interno

Marcos Moro

Marcos Moro

Gijón

Lunes, 20 de octubre 2025, 06:49

Comenta

La reforma integral del Albergue Covadonga cada vez está más cerca –la previsión de inicio de las obras es en mayo de 2026– y ... la Fundación Municipal de Servicios Sociales de Gijón trabaja contrarreloj en el plan de contingencia para el traslado provisional de trabajadores y usuarios durante un periodo de tiempo que ya se sabe que alcanzará los dos años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece a los 68 años la docente Victoria Zaragozí, que fue profesora en el IES Universidad Laboral y Padre Feijoo
  2. 2 Tensión en la previa del partido entre el Valladolid y el Sporting de Gijón
  3. 3 Robo en el museo Louvre: siete minutos de expolio, huida en scooter y el olvido de uno de los diamantes más caros del mundo
  4. 4 El tridente de ases del Sporting vuelve a brillar
  5. 5 Roban dinero, atún y jamón en el local de Avilés que sufrió otro asalto y los detienen al volver a por la comida que escondieron
  6. 6 Conoce a los galardonados de los Premios Princesa de Asturias
  7. 7 Furor por los tangas de pelo de Kim Kardashian: cuestan 42 euros y están agotados
  8. 8 «Algo que no pintaba bien», pero «se cogió muy a tiempo»
  9. 9 Condenada una gijonesa por estafar a un hermano discapacitado intelectual
  10. 10

    Cuatro encapuchados asaltan el Louvre por un balcón y roban joyas de la Corona francesa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El traslado del Albergue Covadonga, en Gijón, durará dos años y se mudará a usuarios y personal en dos fases diferentes

El traslado del Albergue Covadonga, en Gijón, durará dos años y se mudará a usuarios y personal en dos fases diferentes