Tres meses de obra para cambiar los accesos al parque de la Urgisa, en Gijón

Iván Villar Gijón Miércoles, 20 de agosto 2025, 19:24 Comenta Compartir

La empresa Jardinería Costa Verde acaba de iniciar las obras para la mejora de la accesibilidad del parque de Severo Ochoa –también conocido como parque de la Urgisa–, en Pumarín. Los trabajos durarán tres meses y fueron adjudicados por la Concejalía de Medio Ambiente y Sostenibilidad, que encabeza Rodrigo Pintueles, por 68.358 euros.

Uno de los objetivos de esta intervención es la reestructuración de los accesos al parque desde las calles que lo circundan, dado que algunos de ellos no cumplen con la normativa de accesibilidad vigente por su elevada pendiente, por el mal estado del pavimento o porque están constituidos por escaleras. En la calle Severo Ochoa se eliminarán dos de las tres entradas existentes, transformándolas en zonas verdes. También se suprimirán dos de los accesos que hay desde la calle Baleares, que serán sustituidos por uno intermedio con menos pendiente. Y en la calle Murcia, un acceso en escalera será cambiado por uno en rampa. Por otra parte, en todos los caminos del parque que tienen baldosa de piedra este pavimento se cambiará por uno de hormigón pulido antideslizante, «para facilitar los tránsitos y reducir los riesgos de tropezones y caídas», además de abaratar el mantenimiento. La actuación se completará con la instalación de cuatro bancos y dos mesas de ajedrez accesibles y con la plantación de nuevos ejemplares de abedul, cerezo y cornejo florido.