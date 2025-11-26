Tres servicios «esenciales» para el Hospital de Cabueñes, en Gijón

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, en el centro, junto a la gerente del Área Sanitaria V y miembros de los tres servicios galardonados en la pasada edición de los Premios Hospitales Top 20.

El premio les fue entregado en octubre, en Madrid. Lo recogió entonces, en representación de los tres servicios galardonados, la directora del Hospital Universitario de Cabueñes, Isabel González Fouces. Pero faltaba el reconocimiento «en casa», el que han tenido hoy. Los servicios de Medicina Intensiva, de la unidad de coronarias (del servicio de Cardiología) y de la UVI de Neonatos, galardonados en la última edición de los Premios 'Hospitales Top 20', de ámbito nacional, recibieron esta mañana la felicitación de la consejera de Salud, Concepción Saavedra, y de la gerente del Área Sanitaria V, María Luisa Sánchez, por su excelente labor en la atención al paciente crítico.

Una felicitación a su buen hacer que la consejera quiso hacer extensiva «a todos los profesionales del Hospital Universitario de Cabueñes a los que tenemos que darles las gracias por la gran labor que realizan en el día a día. Este es un hospital con servicios de referencia, con profesionales muy cualificados y que da una muy buena asistencia a los ciudadanos de Gijón», aseguró instantes antes de iniciarse el acto de reconocimiento, con la escultura de los premios presidiendo la mesa de autoridades.

La unidad de coronarias atiende una media de 600 pacientes al año. Trata el síndrome coronario agudo y la patología cardiovascular avanzada compleja «con rigor, técnicas avanzadas de monitorización y unos resultados clínicos comparables a los mejores estándares» tanto nacionales como internacionales. Junto con la unidad de coronarias del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) «permite que en la región tengamos un modelo de atención cardiovascular equitativo y, además, de alta calidad», destacó la consejera.

Del servicio de Medicina Intensiva, con cuatro décadas de actividad en Cabueñes, recordó Concepción Saavedra el papel fundamental que jugó durante la pandemia de la covid-19. Las unidades de cuidados intensivos, las UCIS «fueron un apoyo muy importante, ampliando incluso el número de camas en aquel momento». Fueron entonces y son hoy en día «un ejemplo de responsabilidad colectiva y del trabajo en equipo». Destacó en este sentido la consejera el trabajo «tanto en programas de seguridad como de calidad y humanización» que está llevando a cabo esta unidad.

400 bebés atendidos al año

Cuatro décadas lleva funcionando también la unidad neonatal, del servicio de Pediatría de Cabueñes, que suma unos 400 ingresos al año, de los cuales aproximadamente sesenta acaban en la UCI. Atiende a los niños más vulnerables o más críticos, a los grandes prematuros (aquellos nacidos antes de las 32 semanas de gestación o por debajo del kilo y medio de peso). Es una unidad que cada vez cuenta con una tecnología más avanzada y profesionales más cualificados. «Ahí juega un papel fundamental todo lo que es la enfermería y los cuidados. Porque hablamos no solo de cuidados clínicos, médicos y sanitarios a esos niños y niñas sino también de los cuidados a la familia, de la humanización, porque son momentos realmente muy difíciles para las familias», destacó la consejera.

La consejera pide «tranquilidad» ante la paralizada ampliación No podía estar en Cabueñes y no hablar del proyecto de ampliación, paralizado desde enero. Lo reconoció hasta la propia consejera, que trasladó un mensaje de «tranquilidad» a los profesionales del hospital. «Estamos trabajando en ello, intentando ponerlo en marcha lo antes posible», aseguró Concepción Saavedra. Contó que en breve se firmará el contrato para la redacción de un nuevo proyecto básico y de ejecución que será el de «un hospital de futuro, que responderá a las necesidades de los ciudadanos y de los profesionales».

