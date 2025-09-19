Los últimos MIR de la 'generación de la pandemia' del Área V eligen quedarse en Asturias Los hospitales de Cabueñes, Jarrio, Valle del Nalón y Avilés serán los destinos de seis de estos siete especialistas. La séptima está «a la espera de que me llamen de la bolsa»

Arturo Martínez, jefe de estudios del Hospital Universitario de Cabueñes; los nuevos especialistas: Sara Rodríguez, Diego López, Ariadna Tobarra, Teresa Ballarín, Julián Cabría, Patricia Zamora y Carlos Zamora; la gerente del Área V, María Luisa Sánchez, y la directora del Hospital de Cabueñes, Isabel González Fouces.

Son los últimos de la 'generación de la pandemia', los especialistas que iniciaron su formación como MIR en el Área Sanitaria V más tarde de lo previsto precisamente por la emergencia sanitaria de la covid-19. «A cambio, habéis tenido una experiencia irrepetible. Habéis aprendido medicina en un entorno de crisis donde la ciencia y la humanidad se pusieron a prueba cada día», les recordó Arturo Martínez, jefe de estudios del Hospital Universitario de Cabueñes. Y eso «os ha hecho fuertes, resilientes y, sobre todo, conscientes del valor que significa ser médico y ser residente en aquellos momentos».

El Área Sanitaria V despidió esta mañana a los siete especialistas de esta última hornada, tras cinco años de formación. Todos ellos continuarán trabajando para el Servicio de Salud del Principado. De momento, solo uno lo hará en el Área Sanitaria V (la de Gijón): el andaluz Carlos Mateos, en el servicio de Cirugía General y Digestivo. «Voy a tener que quedarme aquí porque conocí a una asturiana», bromeaba esta mañana. Teresa Ballarín se integrará en el servicio de Medicina Intensiva del Área III, la de Avilés. La cardióloga Ariadna Tobarra y la uróloga Patricia Zamora han aceptado sendos contratos en el Hospital Valle del Nalón: «Estoy contenta porque era lo que quería», comentaba la doctora Zamora. Al internista Diego López y al traumatólogo Julián Cabría los ha fichado el Sespa para el Hospital de Jarrio. Sara Rodríguez Arboleya, especialista en Medicina Interna, es la única que aún está «a la espera de que me llamen de la bolsa».

«Sois los primeros de una medicina más tecnológica, pero más centrada en el paciente, más exigente con la calidad y la seguridad» ARTURO MARTÍNEZ Jefe de estudios del Hospital de Cabueñes

Los siete, afirmó la gerente del Área V, María Luisa Sánchez, son exponentes de una generación (la de los MIR que iniciaron su formación en plena pandemia) «valiente» por haber afrontado el «reto» personal y profesional que «para todos» supuso la covid y «afortunada» por haber vivido «en primera línea» una experiencia «que no olvidaréis». «Gracias por el compromiso asistencial que tuvisteis. Me gustaría que recordéis está etapa con y agrado. Y recordad que aquí siempre seguiréis teniendo vuestra casa».

Los 'últimos de Filipinas', como los definió Arturo Martínez, son también «los primeros de una nueva generación, los de una medicina más tecnológica pero más centrada en el paciente, más exigente con la calidad y la seguridad y, sobre todo, una generación más consciente de cuidar a los que cuidan».

Tras agradecerles «haber dado ese paso tan valiente» de formarse como especialistas «en esos momentos tan complicados» de la pandemia, la directora del Hospital de Cabueñes, Isabel González Fouces, les instó a ejercer la medicina teniendo siempre muy presente al paciente, «nuestro principal objetivo y la razón por la que nos dedicamos a esta profesión tan maravillosa».

