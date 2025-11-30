El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Directo El Celta Fortuna marca el segundo en Avilés
Vista desde el viaducto de Carlos Marx de los terrenos del plan de vías que discurren al lado del Museo del Ferrocarril tras los desbroces con varias tiendas de campaña al descubierto. José Simal

La única inversión de Adif en 2025 para el plan de vías de Gijón: 19.805 euros en desbroces

La conclusión del proyecto de la estación intermodal se retrasa a finales de enero y se encarece hasta los 4,8 millones, mientras muchas ciudades le toman la delantera a Gijón con sus operaciones ferroviarias impulsadas por el Ministerio de Transportes

Marcos Moro

Marcos Moro

Gijón

Domingo, 30 de noviembre 2025, 19:42

El plan de vías de Gijón continúa un año más en el vagón de cola de las prioridades del Ministerio de Transportes. La única ... inversión ejecutada por parte del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en lo que va de año son los 19.805 euros (sin IVA) que ha pagado a la empresa pública Emfesa para desbrozar y limpiar los terrenos comprendidos entre el Museo del Ferrocarril y el parque de Moreda. Unas labores recién concluidas que se hamn realizado con vigilancia de la Policía Local para garantizar la seguridad de los operarios ante la presencia en ese ámbito de al menos 20 personas sin hogar acampadas.

