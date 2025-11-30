La única inversión de Adif en 2025 para el plan de vías de Gijón: 19.805 euros en desbroces

El plan de vías de Gijón continúa un año más en el vagón de cola de las prioridades del Ministerio de Transportes. La única ... inversión ejecutada por parte del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en lo que va de año son los 19.805 euros (sin IVA) que ha pagado a la empresa pública Emfesa para desbrozar y limpiar los terrenos comprendidos entre el Museo del Ferrocarril y el parque de Moreda. Unas labores recién concluidas que se hamn realizado con vigilancia de la Policía Local para garantizar la seguridad de los operarios ante la presencia en ese ámbito de al menos 20 personas sin hogar acampadas.

El único movimiento que se observa en esa degradada prolongación de la zona verde del 'solarón' sigue siendo el de estas siegas periódicas bienales. Trabajos para rebajar frondosidad que hacen aflorar a la vista toda la basura que acumulan esos desaprovechados terrenos donde se proyecta, desde hace más de 20 años, la mayor transformación urbanística de la ciudad en lo que va de siglo.

El plan de vías gijonés, que tenía también marcado para octubre de este año la conclusión del proyecto de la estación intermodal de Moreda, tendrá que esperar ahora como mínimo hasta finales de enero para conocer lo que los gijoneses llevan décadas reclamando: plazos e inversión para la terminal que aglutinará los trenes y autobuses de la ciudad. Todo ello es resultado de la aprobación por parte de Adif de una modificación del contrato adjudicado en 2023 a la Unión Temporal de Empresas formada por el estudio de arquitectura B720, Esteyco y Geocontrol que encarecerá, hasta superar los 4,8 millones de euros, el presupuesto global de todos estos trabajos técnicos. Adif justifica el retraso porque permitirá «desarrollar un proyecto más completo y reforzar la integración de la futura estación en el entorno».

Derribo del viaducto después del verano

Y mientras el plan de vías de Gijón sigue instalado en su particular 'día de la marmota' otras ciudades españolas con operaciones similares están tomando la delantera a la urbe más poblada de Asturias. Así lo hace constar Pablo Cristobo, el ingeniero gijonés que se dio a conocer el pasado mes de febrero por la polémica que mantuvo en redes sociales con el ministro de Transportes, Óscar Puente, por la discriminación ferroviaria que sufre Gijón. «Están reformando o en proyecto la mayoría de ciudades: Logroño, Vitoria, San Sebastián, Santiago, La Coruña e incluso Lugo. Santander Valladolid e Irún también van por delante mientras nuestra estación nos la dejan de lado», critica.

La ciudad tendrá que conformarse tras el verano de 2026 con ver cómo se acomete el derribo del viaducto de Carlos Marx y se inicia la reurbanización de su entorno que, desde el ministerio, se 'vende' como la fase 0 del plan de vías con un coste de 53,5 millones y más de dos años y medio de obras.

Lo que se consolida en el parque del Tren de la Libertad, la zona verde del 'solarón', es el huerto urbano creado hace tres años en cuyo cuidado se implican cada vez más vecinos de todos los barrios.