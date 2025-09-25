«Somos únicos organizando congresos»

Jana Suárez Gijón Jueves, 25 de septiembre 2025, 23:36 Comenta Compartir

Gijón genera y atrae congresos. Y en esa actividad «tiene el honor de contar con los mejores embajadores del mundo: ejercen de anfitriones, dan a conocer la ciudad y la recomiendan allá por donde van, lo que ayuda posicionarla en el sector de turismo de reuniones», alabó la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón. La regidora encumbró la labor de los dos nuevos 'Embajadores de Gijón', los veterinarios Pedro Mayo y Unai Ibaseta. Este reconocimiento es otorgado por el Club de Empresas de Turismo de Negocios, que este año cumple su vigésima edición. «Son ya 25 embajadores los que nos ponen en el mapa, como dice el eslogan impulsado por Visita Gijón/Xixón Convention Bureau», afirmó la presidenta del Club, Silvia Suárez, en la gala de premios que tuvo lugar en el teatro de La Laboral.

«Actualmente, además de liderar un equipo de 48 profesionales en el Hospital Veterinario Menes, en Viesques, Pedro y Unai han sabido combinar su trabajo y las investigaciones científicas que desarrollan con la apuesta por nuestra ciudad para atraer eventos y especialistas a ella, dándola a conocer de forma orgullosa y promoviendo el motor económico y turístico de la ciudad», subrayó Suárez. «Su papel como prescriptores fue clave para que en abril de 2013 la ciudad acogiera las XIII Jornadas Gevo-Grupo de Trabajo de Traumatología y Ortopedia de Avepa (Asociación de Veterinarios Españoles Especialistas en Pequeños Animales)», recordó Moriyón. A este encuentro científico siguieron las Jornadas del Grupo de Reproducción y Pediatría en septiembre de 2014, el X Congreso de Medicina Interna Ignacio Menes en junio y los próximos 4 y 5 de octubre se celebrará el Congreso Científico Hospital Veterinario Menes. «Miles de especialistas en veterinaria conocen nuestra ciudad por vuestra incansable labor. Gracias», expresó la alcaldesa.

«Gracias a Ignacio Menes»

Unai Ibaseta agradeció haberse lanzado «a venir a vivir a Gijón hace 23 años. Aquí aprendí del mejor, del veterinario Ignacio Menes, quien hoy estaría muy orgulloso de este logro y a quien le dedico el galardón junto a mi mujer y mi hija, Andre y Ana», explicó Ibaseta, quien también elogió el buen hacer de Carolina García, ex coordinadora de Gijón Convention Bureau. «Nunca olvidaré cuando la conocí junto a su perrita 'Lúa'. Gracias a ella emprendimos el camino de organizar congresos y realmente, en Gijón, somos únicos». Pedro Mayo también agradeció la paciencia de su familia «ante tantas horas dedicadas a la investigación», y reivindicó Gijón como «un lugar cada vez más atractivo para el desarrollo del sector de reuniones y más en una ciudad en la que la población de mascotas es muy numerosa. El vínculo que tenemos con nuestros perros y gatos se ha trasladado a los centros veterinarios, donde la exigencia médica es máxima», afirmó el galardonado.

Al acto –al que también acudieron, entre otros, el presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Félix Baragaño, el edil de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador y el edil de Medio Ambiente, Rodrigo Pintueles– culminó con un cóctel y un recital musical con voz de Lucía Alonso y, al piano, Jesús Ángel Arévalo.

