La Unión de Comerciantes de Gijón, crítica con la partida de 200.000 euros para un mercado navideño

«Siempre es mejor tener presupuestos que trabajar con una prórroga presupuestaria. Y nos alegra que lo haya», destacó durante la celebración del Consejo Social ... de la Ciudad el secretario general de CC OO en Gijón, Jorge Espina, quien apuntó cómo en el ámbito municipal «aunque no gobierna el partido que ganó las elecciones, sí es capaz de articular una mayoría para aprobarlos». En vísperas de su paso mañana por el Pleno, el gobierno municipal dio ayer cuenta de su proyecto presupuestario para 2026 ante el órgano que aglutina a las principales entidades vecinales, sociales y empresariales del concejo, presentación que sus integrantes agradecieron si bien los grupos de la oposición lamentaron que el trámite fuera meramente informativo a posteriori y no participativo, por lo que instaron a que en futuras ocasiones se haga antes de tener las cuentas ya cerradas para poder incorporar las aportaciones que se hagan en él.

El propio Jorge Espina se refirió a la necesidad de apostar por políticas de vivienda pública y pidió potenciar el programa de conciliación 11x12, al tiempo que planteaba la necesidad de que la EMA y Emulsa sigan el camino de EMTUSA en la incorporación de más personal. La presidenta del Conseyu de Mocedá, Yurena Sabio, coincidió en la necesidad de ahondar en el problema de la vivienda, así en las políticas de juventud y, aseguró echar en falta un compromiso de mejoras en el servicio de Gijón Bici.

La presidenta de la Unión de Comerciantes, Sara Menéndez, criticó la reserva de una partida de 200.000 euros para la creación de un nuevo mercadillo de Navidad a partir del próximo año. «El Menax cuesta cero euros. Y no entendemos ese incremento para una actividad que puede suponer una competencia adicional para los comercios que trabajamos todo el año». Puso en contraste el presupuesto previsto para ese mercadillo con los 500.000 euros que se reparten en el marco de todo el año entre todos los comercios de Gijón a través del programa 'Compra y vuelve'. La alcaldesa se comprometió a tener en cuenta las preocupaciones del sector y recordó que aún no se ha licitado ese mercadillo.

Accesos a Nuevo Roces

Fade y UGT celebraron que se incluyan los compromisos alcanzados con los agentes sociales en el marco del acuerdo de concertación, a lo que desde el sindicato sumaron el deseo de que «no haya que volver a recurrir a la caja de las empresas municipales y los organismos autónomos para cumplir la regla de gasto». La representante del Consejo de Mayores pidió «revisar las instalaciones de los centros de mayores y jubilados». Y la Cooperativa de Agricultores celebró el proyecto para el nuevo centro municipal de Nuevo Roces en el entorno de su sede, aunque mostró preocupación por la situación de los accesos a esa zona.