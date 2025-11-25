El presupuesto de Gijón para 2026 «apuesta por lo social» y busca «una distribución territorial equitativa»

El Pleno de Gijón votará este miércoles los presupuestos del Ayuntamiento y todo el conglomerado municipal –incluidos organismos autónomos y empresas municipales– para ... 2026. Ayer fueron presentados en el Consejo Social de la Ciudad destacando por parte de la concejala de Hacienda, María Mitre, su «apuesta por los servicios sociales», con importantes incrementos en las partidas destinadas a la Fundación Municipal de Servicios Sociales y la Empresa Municipal de Vivienda, mientras que el concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales hizo hincapié en el reparto territorial de las inversiones, asegurando que «se ha buscado distribuirlas de la manera más equitativa posible».

El Ayuntamiento manejará el próximo año un presupuesto de 309,9 millones de euros, cifra que supone un incremento del 2,1% con respecto al presupuesto de 2025 y que se eleva hasta los 430,9 millones de euros en el caso del presupuesto consolidado, equivalente a la suma del presupuesto de todos los organismos y empresas municipales una vez descontadas las partidas que se intercambian entre sí. De las arcas de la plaza Mayor saldrán para el resto del entramado municipal 108 millones de euros (28,7 para Emulsa, 16,7 para la Fundación de Cultura, 16,4 para EMTUSA, 14,2 para el Patronato Deportivo Municipal...).

En lo que respecta a la inversión, el Ayuntamiento dedicará a este capítulo 34,5 millones de euros (2,2 millones más de lo aprobado hace un año pero que se incrementará como es habitual con remanentes), destacando las partidas para las obras en los colegios de Los Campos (3,5 millones), Castiello (2,1) y Rey Pelayo (1,07), el inicio de la remodelación de Tabacalera (2,5) y el arranque del plan de vías con el derribo del viaducto de Carlos Marx y el desvío de los colectores (1,4). Aparte, desde las empresas municipales y organismos autónomos se acometerán inversiones por un total de 29 millones de euros, elevando así el total de inversión municipal en 2026 hasta los 63,6 millones de euros. Destacan los 15,2 millones que dedicará a este capítulo la Empresa municipal de Aguas, que tiene como principales acciones la renovación y ampliación de las redes de abastecimiento y saneamiento que discurren a lo largo de la zona de la Pecuaria –y que darán servicio a la ampliación del Parque Científico y Tecnológico, la ampliación de Cabueñes, la futura residencia universitaria y los nuevos desarrollos urbanísticos previstos en Cabueñes–, así como varias actuaciones para la digitalización de las redes de cara a un mejor control de todo el ciclo del agua.

Ejes estratégicos

Durante la presentación al consejo social, María Mitre destacó como ejes estratégicos de estos presupuestos la atracción de inversiones en la ciudad, la protección de las empresas públicas «para que puedan prestar sus servicios de la mejor manera posible», el cumplimiento del equilibrio presupuestario «invirtiendo en grandes proyectos sin descuidar los aspectos del día a día», el cumplimiento de los compromisos en materia de personal municipal, el aumento de la inversión en la zona rural y la modernización de la administración pública.

Por su parte Gilberto Villoria desglosó el reparto territorial de las inversiones correspondientes a su concejalía (que son el 75% de las inversiones totales), destacando los principales compromisos con cada zona del concejo. En El Llano se invertirán 3 millones de euros –destacando las obras de la nueva escuela infantil y las de pacificaciónd el tráfico en el entorno de La Serena y La Escuelona; en el centro, 2,9 –con obras como las del Rey Pelayo, la reforma del Museo Piñole o el cambio de pavimentos en Marqués de San Esteban–, en la zona este 2,2 millones –se restaurará el Hogar de Ceares, entre otras obras–; en el sur, 2,2 millones –con 1,2 para la remodelación del Albergue Covadonga–; en el oeste, 2 millones –hay 1,4 millones para el nuevo pabellón en el complejo deportivo de La Calzada– y en la zona rural, 1,2 millones –con 600.000 para la pavimentación de caminos–.

El edil dejó al margen de esta distribución por zonas lo que denominó «grandes proyectos», con 8,2 millones de euros y entre los que incluyó las obras de Tabacalera o de los colegios de los Campos y Castiello, así como otros 3,8 millones que abarcan toda la ciudad, como las partidas para la renovación de pavimentos en el casco urbano.