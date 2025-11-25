El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Moriyón, Mitre y Villoria, durante la presentación de los presupuestos en el Consejo Social. Paloma Ucha

El presupuesto de Gijón para 2026 «apuesta por lo social» y busca «una distribución territorial equitativa»

El Pleno de Gijón votará este miércoles unas cuentas que suman 430,9 millones, con 63,6 millones para inversiones del Ayuntamiento y las empresas municipales

Iván Villar

Iván Villar

Gijón

Martes, 25 de noviembre 2025, 06:39

Comenta

El Pleno de Gijón votará este miércoles los presupuestos del Ayuntamiento y todo el conglomerado municipal –incluidos organismos autónomos y empresas municipales– para ... 2026. Ayer fueron presentados en el Consejo Social de la Ciudad destacando por parte de la concejala de Hacienda, María Mitre, su «apuesta por los servicios sociales», con importantes incrementos en las partidas destinadas a la Fundación Municipal de Servicios Sociales y la Empresa Municipal de Vivienda, mientras que el concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales hizo hincapié en el reparto territorial de las inversiones, asegurando que «se ha buscado distribuirlas de la manera más equitativa posible».

