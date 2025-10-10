El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La luz de las linternas de decenas de móviles iluminaron el parque Julián Besteiro. Paloma Ucha

Usuarios del parque Julián Besteiro de La Calzada, «hartos de vivir a oscuras y pisar con miedo»

Usuarios del parque Julián Besteiro de La Calzada protestan por la falta de luz y el Consistorio replica: «Tendrá siete iluminarias la próxima semana»

Jana Suárez

Jana Suárez

Gijón

Viernes, 10 de octubre 2025, 08:00

Comenta

No estamos en Semana Santa, ni se trataba de un paso o una procesión, pero sí les movía a todos los asistentes, que se concentraron ... ayer en el parque Julián Besteiro de La Calzada, en Gijón, con un fin común: «Estamos muy cansados de esperar y no obtener respuesta a una demanda que va a cumplir un año. Necesitamos iluminación en este espacio aledaño a la iglesia de Fátima».

