Usuarios del parque Julián Besteiro de La Calzada, «hartos de vivir a oscuras y pisar con miedo»

No estamos en Semana Santa, ni se trataba de un paso o una procesión, pero sí les movía a todos los asistentes, que se concentraron ... ayer en el parque Julián Besteiro de La Calzada, en Gijón, con un fin común: «Estamos muy cansados de esperar y no obtener respuesta a una demanda que va a cumplir un año. Necesitamos iluminación en este espacio aledaño a la iglesia de Fátima».

Con en teléfono en la mano utilizándolo a modo de linterna, Carlos Arias, presidente de la asociación de vecinos 'Alfonso Camín', de La Calzada, que impulsó la acción, comentó a EL COMERCIO: «Así tenemos que ir pisando por aquí. Y despacito. Está completamente a oscuras y es un peligro para personas de todas las edades a la hora de transitar, especialmente para los más mayores y pequeños», afirmó. La protesta que arrancó a las 20.15 horas, se alargó durante cerca de una hora y estuvo compuesta por cerca de medio centenar de personas. «Nos obligan a utilizar las linternas de toda la vida o las del teléfono. Nosotros ponemos visibilidad y luz a lo que está pasando aquí. A ver si ahora, desde el Ayuntamiento hacen algo», apuntó Arias. Con la llegada del otoño los días son más cortos y, por ende, anochece primero, «lo que provoca una sensación de miedo entre el vecindario. Yo estoy preocupado por mis hijas porque no ven si hay alguien escondido en el parque y también por mi madre que camina ayudada por un bastón y puede tropezar y caerse», expresó Daniel Sánchez, vecino de la avenida Argentina. Esta protesta tiene según Arias un punto cómico. «Aquí nos encontramos observando los chorros de luz de la fuente del parque y sus colorinos, pero alrededor no se ve nada», alegó el presidente vecinal.

Cimentaciones, el martes

El concejal Infraestructuras Urbanas y Rurales, Gilberto Villoria, renovó, en diciembre de 2024, la fuente dotando la balsa de dos chorros más, además de mejorar la red lumínica. Según fuentes municipales, «hoy mismo se empezarán a retirar las balizas, el martes que viene comenzarán a hacer las cimentaciones de las columnas y luminarias que vamos a poner. Serán siete. A finales de la semana que viene estarán todas colocadas», aseguran.