Utiel rinde homenaje a Gijón por su apoyo tras la DANA

Iván Villar Gijón Domingo, 31 de agosto 2025, 14:37

El Ayuntamiento de Utiel eligió este año como «mantenedora» en sus fiestas en honor a la Virgen del Remedio a la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, en agradecimiento a la ayuda prestada por la ciudad tras la DANA de octubre de 2024, una tragedia que costó la vida a seis vecinos de esta localidad además de la pérdida de los hogares y pertenencias de muchos más. Durante las tareas para limpiar las miles de toneladas de barro que cubrían sus calles y recuperar las infraestructuras de saneamiento para intentar recuperar en la medida de lo posible la normalidad, viajaron al municipio valenciano varios turnos de trabajadores de la Empresa Municipal de Aguas y de los bomberos de Gijón, algo que el alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, ya agradeció entre lágrimas durante un acto de homenaje a las 41 personas que participaron en esas labores y que tuvo lugar en el Ayuntamiento de Gijón. Ahora ha sido la regidora gijonesa quien ha viajado a Utiel con motivo de unas fiestas en las que no se olvida la solidaridad gijonesa en esos duros momentos.

Como «mantenedora», Moriyón participó este sábado en el acto de presentación de la reina de la feria y las fiestas de este año -Victoria Gabaldón, casualmente hija del alcalde- y de sus damas de honor, una «corte» formada por 21 jóvenes de la localidad. Este acto es el adelanto de un programa de actividades en honor a la Virgen del Remedio que se prolongarán desde el 5 hasta el 14 de septiembre. «Gracias Carmen Moriyón por aceptar nuestra invitación, apoyar a Utiel y compartir nuestra cultura y tradiciones», agradeció el Ayuntamiento anfitrión.

