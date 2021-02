Los vecinos de la calle Calderón de la Barca, en pie de guerra Los vecinos advierten del riesgo con un paño rojo. / JOAQUÍN PAÑEDA S. G. ANTÓN GIJÓN. Domingo, 28 febrero 2021, 02:26

Los vecinos de la calle Calderón de la Barca están en pie de guerra. Temen que la prometida, e incluso presupuestada, renovación de su calle no llegue a acometerse nunca. Y por ello han iniciado una campaña que ha llenado las ventanas de los edificios de pañuelos rojos. Telas bermellonas con las que quieren, por un lado, advertir del peligro de sufrir un accidente a quienes caminan por la calle. Y, por otro, llamar la atención del equipo de gobierno para que cumpla su promesa de arreglarla.

«Está de pena, no presenta unas mínimas condiciones para transitar por ella. En esa calle están el colegio, el centro de día, el instituto, el paso a la piscina...», explica Christian Guisado, presidente de la asociación vecinal de El Coto, donde se pueden recoger paños rojos para sumarse a la campaña. «Parece una calle de la postguerra», lamenta. «Le pasa de todo, desde baches a trozos de acera hundida, rotas.... Todo está en mal estado», agrega.

Además de sufrir las consecuencias de ese mal estado, los vecinos están preocupados porque creen que el Ayuntamiento va a renunciar a la obra de renovación. ¿La causa? «Era una obra presupuestada para 2020, pero ese dinero fue el que se destinó al 'cascayu'», explica Guisado. Así, la renovación no se pudo realizar el año pasado. «¿Para qué hay que tener más prisa, para que los vecinos no se caigan o para el cascayu?», plantea, al tiempo que apunta que la semana pasada estuvieron «haciendo parches» en esa calle. «Si están arreglando a trozos pequeñas cosas, lo más seguro es que después no acometan la remodelación de la calle entera». «Tenemos miedo de que vaya a pasar eso, por qué para qué vas a gastar más», apostilla el presidente vecinal.