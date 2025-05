Vecinos de la calle San Antonio, en Gijón, en pie de guerra por «las molestias de un 'after'» «Tenemos derecho a descansar y no podemos, son todo peleas, ruidos y música alta», lamentan

«Tenemos derecho a descansar y no podemos, nos sentimos abandonados por este Ayuntamiento». Vecinos de la calle San Antonio muestran su «hartazgo» por las molestias que sufren desde «hace ya varios años por un local hostelero que funciona como 'after hour'». Ruidos, peleas y música convierten las madrugadas y las mañanas de los fines de semanas «en un auténtico infierno».

El pub ha sido objeto de continuas intervenciones policiales en los últimos tiempos, pero el establecimiento continúa abierto hasta que el Principado y el Ayuntamiento determinen si las numerosas sanciones son constitutivas de su clausura.

Desde el Gobierno municipal señalan que «se está trabajando de manera coordinada en este tema, conscientes del impacto que tiene en los vecinos. La Policía Local va todos los fines de semana y presenta requerimientos, que se tramitan desde sanciones y se lleva a cabo el expediente sancionador en base a la Ley de Espectáculos».

Añade que «por cada infracción hay una sanción. Se están siguiendo de manera exhaustiva los procedimientos y agilizándolo todo lo posible, pero tiene unos plazos que hay que cumplir».

Mientras, los vecinos continúan sufriendo no solo las molestias ocasionadas por la actividad del propio local, también «de inseguridad de todo lo que se mueve, hay gente que hasta que no cierra no se atreve a salir de sus casas», lamentan.