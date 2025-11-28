El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Gijón

Los vecinos de La Calzada se arman con trapos naranjas para sacar a los camiones del barrio

Tras una semana de descanso, retomarán las movilizaciones el próximo miércoles 3 de diciembre con un nuevo corte de tráfico en Cuatro Caminos para visibilizar la falta de alternativas tras el fiasco del vial de Jove

Marcos Moro

Marcos Moro

Gijón

Viernes, 28 de noviembre 2025, 07:44

Los vecinos de La Calzada están acudiendo en continuo goteo a la sede de la asociación 'Alfonso Camín', en la segunda planta del renovado ... Ateneo, para recoger trapos naranja y firmar contra el paso diario de los camiones por el barrio. La idea es colocar los trapos en las ventanas de cada casa, especialmente a lo largo de la avenida Príncipe de Asturias, para visibilizar la lucha vecinal contra este problema y la falta de alternativas tras el fiasco del vial de Jove. El próximo miércoles, día 3 de diciembre, se retomarán las movilizaciones en Cuatro Caminos tras el descanso de esta semana.

