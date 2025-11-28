Los vecinos de La Calzada se arman con trapos naranjas para sacar a los camiones del barrio

Marcos Moro Gijón Viernes, 28 de noviembre 2025, 07:44 Comenta Compartir

Los vecinos de La Calzada están acudiendo en continuo goteo a la sede de la asociación 'Alfonso Camín', en la segunda planta del renovado ... Ateneo, para recoger trapos naranja y firmar contra el paso diario de los camiones por el barrio. La idea es colocar los trapos en las ventanas de cada casa, especialmente a lo largo de la avenida Príncipe de Asturias, para visibilizar la lucha vecinal contra este problema y la falta de alternativas tras el fiasco del vial de Jove. El próximo miércoles, día 3 de diciembre, se retomarán las movilizaciones en Cuatro Caminos tras el descanso de esta semana.

El presidente vecinal de La Calzada, Carlos Arias, anunció que el camino a seguir a partir de ahora es seguir manifestándose, pero espaciando las protestas para no cansar a la gente que se implica en ellas y buscar al mismo tiempo otras acciones que se puedan sostener mejor en el tiempo. Eso sí, el plan es seguir viniendo a cortar el tráfico porque es lo que más visibiliza el malestar vecinal y hacerlo contando con el apoyo de los trapos naranjas desde las ventanas.

