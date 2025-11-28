Los vecinos de La Calzada se arman con trapos naranjas para sacar a los camiones del barrio
Tras una semana de descanso, retomarán las movilizaciones el próximo miércoles 3 de diciembre con un nuevo corte de tráfico en Cuatro Caminos para visibilizar la falta de alternativas tras el fiasco del vial de Jove
Gijón
Viernes, 28 de noviembre 2025, 07:44
Los vecinos de La Calzada están acudiendo en continuo goteo a la sede de la asociación 'Alfonso Camín', en la segunda planta del renovado ... Ateneo, para recoger trapos naranja y firmar contra el paso diario de los camiones por el barrio. La idea es colocar los trapos en las ventanas de cada casa, especialmente a lo largo de la avenida Príncipe de Asturias, para visibilizar la lucha vecinal contra este problema y la falta de alternativas tras el fiasco del vial de Jove. El próximo miércoles, día 3 de diciembre, se retomarán las movilizaciones en Cuatro Caminos tras el descanso de esta semana.
El presidente vecinal de La Calzada, Carlos Arias, anunció que el camino a seguir a partir de ahora es seguir manifestándose, pero espaciando las protestas para no cansar a la gente que se implica en ellas y buscar al mismo tiempo otras acciones que se puedan sostener mejor en el tiempo. Eso sí, el plan es seguir viniendo a cortar el tráfico porque es lo que más visibiliza el malestar vecinal y hacerlo contando con el apoyo de los trapos naranjas desde las ventanas.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión