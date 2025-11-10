Los vecinos de Gijón volverán a manifestarse este miércoles en Cuatro Caminos «Vamos a hacer ruido. ¡Queremos que nos quiten los camiones ya!»

Última concentración en Cuatro Caminos, en La Calzada, el pasado miércoles, para exigir que dejen de pasar los camiones a El Musel por esta arteria.

«Que nos quiten los camiones de aquí». Conciso y directo es el presidente de la asociación vecinal Alfonso Camín, de La Calzada, Carlos Arias. Tras seguir sin un «horizonte claro», los vecinos volverán a Cuatro Caminos mañana miércoles a las 18.30 horas para exigir un barrio libre de estos transportes. Afirman que cada día 1.360 camiones atraviesan la zona y algunos de los vehículos con mercancías peligrosas. Tras salir del Consejo Social, en el que participó el consejero Alejandro Calvo «sin plazos ni financiación», seguirán con las manifestaciones, avisan, hasta que se resuelva el problema.

De la concentración realizada el pasado miércoles, Arias saca «una valoración positiva». Explica que, «poco a poco, los vecinos van tomando conciencia del problema y La Calzada va recuperando ese espíritu reivindicativo que tanto nos representa».

Esta primera movilización que comenzó tras conocer las noticias de Calvo y ese futuro incierto, reactivó el malestar de los vecinos, que si bien nunca había dejado de existir se había ido sofocando con el paso del tiempo y la ausencia de noticias. Esa primera concentración era una prueba importante para tantear los ánimos de cara a iniciar una nueva campaña de lucha. Una que, de acuerdo con las palabras de Arias, se superó con creces.

Durante esta semana, empezarán a colocar trapos en las ventanas de los vecinos que viven en la avenida Príncipe de Asturias. «Este es un problema que repercute en todo Gijón, pero a veces nos olvidamos de los más afectados, que son ellos», subrayó Arias.

Además de la concentración de mañana, también trabajan en nuevas movilizaciones a las que pueda asistir un gran número de participantes. Porque Arias ya advierte: «Vamos a hacer ruido». Y si bien a un corto plazo no espera nada, «sí o sí a un medio plazo», sentencia.