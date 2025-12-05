Los vecinos de Gijón reclaman simplificar los trámites de las fiestas

Marcos Moro Gijón Viernes, 5 de diciembre 2025, 07:30 Comenta Compartir

Los concejales Gilberto Villoria, Jesús Martínez Salvador y Rodrigo Pintueles, acompañados de jefe de Bomberos, Javier Álvarez, se reunieron ayer con representantes de la Federación de Asociaciones Vecinales de la Zona Urbana (FAV) para avanzar en la simplificación de los trámites en las fiestas vecinales gijonesas. La federación expuso algunas de las propuestas acordadas por sus asociaciones con asuntos relativos, por ejemplo, a los planes de autoprotección, la cobertura sanitaria de los festejos, las ubicaciones, los horarios de cierre y los criterios de aforo. También solicitó contar un interlocutor director y agilidad en las tramitaciones. Ambas partes quedaron en volver a reunirse en enero, cuando se les prestará un borrador de la instrucción en que está trabajando el gobierno local.