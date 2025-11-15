El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Protesta vecinal del pasado lunes, durante la inauguración de la Capilla de San Esteban del Mar de El Natahoyo, que acabó en un escrache a la alcadesa de Gijón. Juan Carlos Román

Vecinos de Poniente acusan al PP de Gijón de «generar» el conflicto por el traslado del albergue

La Asociación 'Pando' se reúne mañana con el grupo municipal de Foro en el Ayuntamiento de Gijón

Carlos Amado

Carlos Amado

Gijón

Sábado, 15 de noviembre 2025, 22:59

Comenta

Lejos de calmar los ánimos, la comparecencia del viernes del presidente del Partido Popular de Gijón, Andrés Ruiz, en la que se mostró dispuesto a ... revisar «punto por punto» el plan del traslado del Albergue Covadonga con los vecinos, parece que no ha sentado nada bien entre los miembros de la Asociación de Vecinos 'Pando' de Poniente, que ayer criticó duramente a los populares a través de un comunicado publicado en redes sociales. «El PP de Gijón realizó también un compromiso con los vecinos y lo han vulnerado», aseguran. Y añaden que «ellos son los responsables de esa Concejalía que ha generado ese conflicto vecinal sin haber abierto un espacio real de participación vecinal, ni explicar con verdades sus implicaciones, dando explicaciones vagas y contradictorias o sin alternativas presentadas que fueran serias ni comparadas con datos».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una menor mata a su cuñada de 20 años en Candamo en presencia de su familia
  2. 2 Susto en Gijón: evacúan a una joven de la playa de San Lorenzo tras sufrir una grave indisposición
  3. 3 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila
  4. 4 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  5. 5 Le requisan el perro a un hombre que estaba drogado en Gijón
  6. 6 Vega-Arango: «Guardo con cariño ser el único jugador del Sporting que no recibió pagos»
  7. 7 Fallece a los 95 años Machi Felgueroso, socia fundadora del Club de Golf de Castiello en Gijón
  8. 8 La Guardia Civil investiga los robos en cuatro casas de La Camocha
  9. 9 La hostelería que cambió hasta la pauta de la ciudad
  10. 10 La gripe aviar golpea la producción en Asturias: «El mayor problema no es el confinamiento, sino el miedo de la gente de consumir carne de pollo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Vecinos de Poniente acusan al PP de Gijón de «generar» el conflicto por el traslado del albergue

Vecinos de Poniente acusan al PP de Gijón de «generar» el conflicto por el traslado del albergue