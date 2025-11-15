Vecinos de Poniente acusan al PP de Gijón de «generar» el conflicto por el traslado del albergue

Lejos de calmar los ánimos, la comparecencia del viernes del presidente del Partido Popular de Gijón, Andrés Ruiz, en la que se mostró dispuesto a ... revisar «punto por punto» el plan del traslado del Albergue Covadonga con los vecinos, parece que no ha sentado nada bien entre los miembros de la Asociación de Vecinos 'Pando' de Poniente, que ayer criticó duramente a los populares a través de un comunicado publicado en redes sociales. «El PP de Gijón realizó también un compromiso con los vecinos y lo han vulnerado», aseguran. Y añaden que «ellos son los responsables de esa Concejalía que ha generado ese conflicto vecinal sin haber abierto un espacio real de participación vecinal, ni explicar con verdades sus implicaciones, dando explicaciones vagas y contradictorias o sin alternativas presentadas que fueran serias ni comparadas con datos».

Esta asociación responde también a las declaraciones de AndrésRuiz en relación a que había vivido las protestas en la inauguración de la Capilla de San Esteban que originaron la reacción de la alcaldesa «entristecido porque el miedo, la desinformación y los engaños habían calado en un barrio siempre acogedor, solidario y ejemplar». «No se equivoque, la desinformación no ha calado en el barrio, ni estos vecinos han generado engaños, más bien esos engaños búsquelos en otros lares cercanos, no en desiertos lejanos de El Natahoyo», responden desde 'Pando'.

Comparten con el líder popular que «los escraches no pueden ni deben condicionar ninguna acción de gobierno», pero aprovechan para reprochar al PP que «si ustedes hubieran hecho las cosas bien y respetado a los vecinos tal vez no hubieran generado ese conflicto vecinal». También acusan a los populares de «tomar decisiones cocinadas a espaldas de los vecinos» y que «se enteren por la prensa». «Si su idea de participación ciudadana es imponer, no ajustarse a la verdad de los hechos para justificar una decisión injusta, les decimos que cuando los vecinos se sienten traicionados por la falta a su palabra, imposiciones, lo que aumenta es la desconfianza hacia los gobiernos, escepticismo, protestas y manifestaciones», argumentan desde Poniente.

«Señalar la verdad»

Precisamente, la Asociación de Vecinos 'Pando' protagonizará el primero de los encuentros que la Alcaldía ha programado con el objetivo de buscar una vía de consenso para el traslado temporal del Albergue Covadonga. A esta reunión, que tendrá lugar mañana, le seguirán otras con la Federación de Asociaciones Vecinales Urbana (FAV), con técnicos y el resto de colectivos implicados.

Desde este colectivo vecinal aseguran que acudirán a la cita «con el mayor de los respetos», pero que serán «altavoz de lo que nos han ido diciendo los vecinos para oponerse a esa decisión». «Serán verdades sin tapujos, porque señalarles la verdad y los problemas reales a los políticos ayuda a que cumplan su función», aseveran.