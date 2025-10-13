Dos vehículos de la UME, fabricados en Gijón y usados en la DANA de Valencia, en el desfile del Día de la Hispanidad «Pueden portar distintos implementos tanto en su parte trasera como en su parte delantera dependiendo de su función», explica el fundador de la firma gijonesa Svmac , Jorge Villarica

Eva Hernández Gijón Lunes, 13 de octubre 2025, 13:02 Comenta Compartir

El Desfile de la Hispanidad de este año contó con la presencia de Gijón. En la marcha estuvieron presentes dos máquinas de la Unidad Militar de Emergencias (UME) fabricadas bajo la marca gijonesa Svmac con sede en el polígono de Lloreda. «Las vimos por el telediario, pero tampoco faltaron los mensajes y vídeos de gente que conocemos que estaban allí presentes», dice el fundador, Jorge Villarica.

Las máquinas que se pudieron ver en el desfile son el modelo P75D UME. Se trata de una maquinaria no tripulada de motor Diesel y 75 CV de potencia con un peso de 2.700 kilos y, en cuanto a sus medidas, 1,7 metros de ancho, 1,20 de alto y más de dos metros de largo, sin contar los implementos que se puedan añadir. «Son máquinas multipropósito. Pueden portar distintos implementos tanto en su parte trasera como en su parte delantera y en función de los mismos sirven tanto para una cosa como para otra», explica Villarica. Un ejemplo de ello, sería que «por delante tuviera una trituradora forestal y, por detrás, una cuchilla».

Dependiendo de estos implementos, las máquinas sirven para el mantenimiento de grandes espacios de terreno, como pueden ser zonas de paneles solares, en tareas forestales de extinción de incendios o retirada de nieve o para agroforestación en montaña. Han sido utilizadas para la extinción de incendios o en la DANA de Valencia, para limpieza de garajes o extracción de vehículos.

Junto a su socio, Rubén Sánchez, Jorge Villarica puso en marcha esta marca que comenzó en 2016. Actualmente, la UME cuenta en sus filas con cinco máquinas y, a final de año, «entregaremos cinco más», indica Villarica. También tienen una desplegada en Brasil para EDP en una explotación fotovoltáica y suministrarán una unidad a Tragsa.

De casa al futuro, «vamos a seguir desarrollando las máquinas y aumentando la gama de productos tanto de mayor como de menor potencia». Estas últimas serían máquinas de menor coste y prestaciones pero que se adaptarían mejor a las necesidades de cierto mercado de usuarios.

Temas

DANA

Gijón