'De velas y bailes' en el Club de Regatas

Jana Suárez Gijón Viernes, 4 de julio 2025, 22:44

El Real Club Astur de Regatas celebró su tradiconal verbena con la Armada con motivo de la festividad de Nuestra Señora del Carmen, con una cena y una fiesta muy animada con música a cargo del dj 'Nano. Este año además la celebración fue muy especial ya que coincidió con la visita del buque-escuela 'Juan Sebastián de Elcano'. «Yo soy cabo reservista y estuve bajo las órdenes de Luis Carreras-Presas. Estar de nuevo aquí con él y rememorar los viajes y anécdotas vividaas es todo un orgullo», comentó a EL COMERCIO la madrileña afincada en Cangas de Onís María Luisa Delgado. «Vengo de cantar directamente. No he pasado ni por casa, pero no podía faltar a esta verbena», comentó Víctor el de Cimavilla.

Ampliar El comandante de 'Elcano', Luis Carreras-Presas y el Comandante Militar de Marina de Gijón, Luis Vicente Márquez. JUAN CARLOS ROMÁN

«Es un evento único. Una cena anual de hermandad y de disfrute en la que nos juntamos. Hablamos de velas, bailamos y reímos», relató a este periódico el teniente coronel Jesús Rueda. Trescientas personas, entre socios e invitados, se congregaron frente a la bahía de San Lorenzo. Uno de los momentos de mayor expectación se produjo con la llegada al Club de Regatas de más de una treintena de guardiamarinas. El evento, fue el último acto del actual Comandante Militar de Marina de Gijón, Luis Vicente Márquez.