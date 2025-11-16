Veriña pone el broche con emoción, tradición y «una cuota de sol»

María Agra Gijón Domingo, 16 de noviembre 2025, 21:38 Comenta Compartir

La parroquia de Veriña, en Gijón, despidió este domingo sus fiestas patronales de San Martín con un ambiente entrañable y una participación vecinal que superó expectativas. La celebración comenzó con la tradicional misa amenizada por gaita y tambor, que transcurrió «perfecta», según destacó el presidente vecinal, José Luis Nicieza. Tras la eucaristía, salieron en procesión con las imágenes de San Martín y Santa Isabel alrededor de la ermita, acompañadas por los vecinos y por la música de la Asociación Coros y Danzas Jovellanos, cuya actuación fue «impresionante», remarcó Nicieza.

Sorteo y cesta de Navidad

Como novedad, este año se realizó una ofrenda floral a San Martín y se entregó una placa de reconocimiento al párroco Faustino Vilabrille, de 93 años, como recuerdo por «su dedicación durante décadas». La jornada continuó con el sorteo de una cesta de Navidad y un pincheo para todos los asistentes. «Tuvimos mucha suerte porque parecía que habíamos pagado una cuota de sol y no llovió hasta las cuatro y pico», bromeó.