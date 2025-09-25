Vox exige clausurar la Oficina de la Llingua tras el fallo del TSJA

«Desde Vox decimos que ni un solo euro más para este tipo de chorradas ni para los chiringuiteros que quieren vivir de este negocio». ... La portavoz de este grupo municipal, Sara Álvarez Rouco, se manifestó así de contundente este jueves tras ratificar el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) la nulidad del Plan de Normalización Llingüística de Gijón para el periodo 2024-2027. La sección Segunda de la sala de lo Contencioso-Administrativo comparte los argumentos que venían recogidos en la sentencia de primera instancia, que hacían referencia a la falta de documentos como la memoria económica.

«Estamos ante un auténtico escándalo, ya que no existe ni un mísero informe que aclare cuánto dinero público se ha gastado en este fin. El plan era ilegal y un engaño. Todo se ha hecho al margen de la ley y de espaldas a los vecinos de Gijón», criticó la única concejala de Vox, partido que ha impugnado el documento municipal por la vía judicial.

Álvarez Rouco destacó que «el TSJA, con el apoyo de cinco magistrados, ha dado la razón por segunda vez a Vox al ratificar que el Ayuntamiento de Gijón pretendió imponer de facto la oficialidad de la llingua, saltándose los más elementales controles de legalidad». La también diputada autonómica remarcó que el fallo «establece que se trató de crear en la práctica una norma de obligación del uso de la llingua en todo el municipio, tanto en el ámbito público como en el privado».

«El Partido Popular, exactamente igual que Foro, sigue cómodamente instalado en sus sillones mientras se derrocha el dinero de los gijoneses en estas chorradas. Desde Vox decimos con claridad que ni un solo euro debe ir destinado a tipo de medidas ni a los chiringuitos lingüísticos que viven de ellas», recriminó. Álvarez Rouco cargó durante su comparecencia contra el PSOE, pero sobre todo contra Foro y PP como partidos que gobernaron la ciudad durante el proceso de tramitación y aprobación del plan ahora anulado por los tribunales.

Sobre el futuro de la Oficina de la Llingua, la portavoz de Vox considera que esta no tiene cabida en Gijón. «Nosotros exigimos que desaparezca. Estaremos vigilantes para que se ejecute esta sentencia y se acabe con este derroche innecesario. Lo que necesitamos en Gijón son menos chiringuitos ideológicos y más servicios de calidad para los vecinos», concluyó.

El equipo de gobierno, por su parte, está estudiando en este momento con los servicios jurídicos municipales si recurre en casación la última sentencia ante el Tribunal Supremo.

Norma debilitada por Foro y PP

Por su parte, el concejal del PSOE José Ramón Tuero acusó ayer al equipo de gobierno de Foro y PP de «debilitar» el Plan de Normalización Lingüística. «El gobierno municipal llevó el recurso de apelación del Plan de Normalización Lingüística del Ayuntamiento de Gijón al Pleno del 14 de mayo de 2025, y nosotros fuimos el único grupo que nos abstuvimos», remarcó. Para Tuero, lo que «el gobierno local ha hecho al recurrir la sentencia es debilitar el plan, dándole fuerza orientadora y no de norma jurídica a sus 91 medidas», recriminó. Así las cosas, el edil socialista considera que la única salida ante la nulidad de la norma aprobada por el Consistorio es «tramitar un nuevo plan correctamente, como exige la ley» con informe económico, memoria y consulta pública.