El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Así puedes seguir a EL COMERCIO en Google Discover: personalízalo para no perderte nada
Sara Álvarez Rouco compareció para valorar el fallo del TSJA.

Vox exige clausurar la Oficina de la Llingua tras el fallo del TSJA

«Ni un solo euro más para estas chorradas ni para sus chiringuiteros», dice Álvarez Rouco mientras el gobierno local estudia si recurre ante el Supremo

Marcos Moro

Marcos Moro

Gijón

Jueves, 25 de septiembre 2025, 22:52

«Desde Vox decimos que ni un solo euro más para este tipo de chorradas ni para los chiringuiteros que quieren vivir de este negocio». ... La portavoz de este grupo municipal, Sara Álvarez Rouco, se manifestó así de contundente este jueves tras ratificar el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) la nulidad del Plan de Normalización Llingüística de Gijón para el periodo 2024-2027. La sección Segunda de la sala de lo Contencioso-Administrativo comparte los argumentos que venían recogidos en la sentencia de primera instancia, que hacían referencia a la falta de documentos como la memoria económica.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las últimas declaraciones de las hermanas centran la investigación del crimen del ganadero de Ribadesella
  2. 2

    La familia Alvargonzález vende el palacete de Capua, en Gijón, al Instituto Urológico Asturiano
  3. 3

    Muere un figurante tras un accidente en el rodaje de la película de Los Javis en Comillas
  4. 4

    La compañía asturiana Siroko capta 27 millones de euros para desarrollar su nueva plataforma tecnológica
  5. 5

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  6. 6 Espectacular accidente en la salida de Gijón: un coche se empotra contra una farola
  7. 7 Brutal agresión: nueve meses de cárcel por patear la cabeza a un guardia civil en Cangas de Onís
  8. 8 Alejandro Sanz anuncia concierto en Gijón dentro de su nueva gira mundial
  9. 9 Fallece el gijonés de 16 años herido en un accidente de tráfico en Guadalajara en agosto
  10. 10 Encuesta: ¿Cuáles son tus propuestas favoritas para la Playa Verde de Gijón?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Vox exige clausurar la Oficina de la Llingua tras el fallo del TSJA

Vox exige clausurar la Oficina de la Llingua tras el fallo del TSJA