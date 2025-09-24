El TSJA ratifica la anulación del Plan de Normalización Llingüística de Gijón El fallo en primera instancia, que fue recurrido por un acuerdo plenario, daba respuesta a un recurso de Vox contra un documento «que imponía la oficialidad por la puerta de atrás»

Iván Villar Gijón Miércoles, 24 de septiembre 2025, 14:46 Comenta Compartir

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha ratificado la anulación del Plan de Normalización Llingüística de Gijón que en mayo fue decretada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Gijón tras admitir un recurso de Vox contra el documento. El Pleno municipal había acordado recurrir el fallo ante este órgano, que vuelve a dar la razón a Vox. «Este es un triunfo de los gijoneses frente al sectarismo lingüístico de la izquierda», celebró la portavoz municipal del partido y diputada autonómica, Sara Álvarez Rouco, quien considera que el plan trataba de «imponer 'de facto' la oficialidad del asturiano por la puerta de atrás».

La sentencia de mayoritario se basaba en la apreciación de «vicios» como la falta de informe económico, de consulta pública previa y de publicación del texto en el portal web municipal, así como la ausencia de memorias o su no inclusión en el plan normativo anual del Ayuntamiento. «Los magistrados del TSJA ratifican lo que nosotros denunciamos desde el principio, que el Ayuntamiento de Gijón intentó imponer la oficialidad de la llingua vulnerando la ley y el sentido común», interpreta Álvarez Rouco de este nuevo fallo judicial. Vox remarca que el TSJA «confirma que se pretendían destinar recursos millonarios de todos los gijoneses sin informes, sin memoria económica y sin ningún límite legal» a la promoción de la llingua. «Se ha demostrado que se intentó crear una obligación encubierta, en lo público y en lo privado, sin el más mínimo control económico. Era un atropello intolerable», añadió Álvarez Rouco.