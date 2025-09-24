El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dependencias de la Oficina de Normalización Llingüística de Gijón. E. C.

El TSJA ratifica la anulación del Plan de Normalización Llingüística de Gijón

El fallo en primera instancia, que fue recurrido por un acuerdo plenario, daba respuesta a un recurso de Vox contra un documento «que imponía la oficialidad por la puerta de atrás»

Iván Villar

Iván Villar

Gijón

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 14:46

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha ratificado la anulación del Plan de Normalización Llingüística de Gijón que en mayo fue decretada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Gijón tras admitir un recurso de Vox contra el documento. El Pleno municipal había acordado recurrir el fallo ante este órgano, que vuelve a dar la razón a Vox. «Este es un triunfo de los gijoneses frente al sectarismo lingüístico de la izquierda», celebró la portavoz municipal del partido y diputada autonómica, Sara Álvarez Rouco, quien considera que el plan trataba de «imponer 'de facto' la oficialidad del asturiano por la puerta de atrás».

La sentencia de mayoritario se basaba en la apreciación de «vicios» como la falta de informe económico, de consulta pública previa y de publicación del texto en el portal web municipal, así como la ausencia de memorias o su no inclusión en el plan normativo anual del Ayuntamiento. «Los magistrados del TSJA ratifican lo que nosotros denunciamos desde el principio, que el Ayuntamiento de Gijón intentó imponer la oficialidad de la llingua vulnerando la ley y el sentido común», interpreta Álvarez Rouco de este nuevo fallo judicial. Vox remarca que el TSJA «confirma que se pretendían destinar recursos millonarios de todos los gijoneses sin informes, sin memoria económica y sin ningún límite legal» a la promoción de la llingua. «Se ha demostrado que se intentó crear una obligación encubierta, en lo público y en lo privado, sin el más mínimo control económico. Era un atropello intolerable», añadió Álvarez Rouco.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «La Guardia Civil me preguntó si mi hermana podía haber matado a Toño», dice la cuñada del ganadero de Ribadesella
  2. 2 Investigan la agresión sexual a una joven en un portal en Gijón
  3. 3 Crimen en Ribadesella: los análisis toxicológicos, claves para ver si la víctima tenía las capacidades mermadas
  4. 4 Fallece a los 97 años Emilio Garcíablanco, histórico hostelero gijonés, piragüista y socio número 1 del Grupo
  5. 5 Gran revuelo en el centro de Oviedo al explotar la batería de una bici eléctrica
  6. 6 Fallece el gijonés de 16 años herido en un accidente de tráfico en Guadalajara en agosto
  7. 7 El Comité Técnico de Árbitros asume como un error la amarilla a Kevin y la ausencia de una sanción para Thalys
  8. 8 Claudia Montes, Miss Asturias y amiga de Ábalos, hospitalizada tras sufrir «amenazas» y hallar su coche vandalizado
  9. 9 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  10. 10 Un conductor resulta herido tras empotrar su coche contra una grúa en La Corredoria, en Oviedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El TSJA ratifica la anulación del Plan de Normalización Llingüística de Gijón

El TSJA ratifica la anulación del Plan de Normalización Llingüística de Gijón